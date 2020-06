NTR | Curaçao: Grens beperkt open vanaf juli, geen quarantaine voor Nederlanders

WILLEMSTAD – Maximaal tienduizend mensen mogen vanaf juli Curaçao binnen uit landen met lage risico’s. Zoals uit Nederland en andere West-Europese landen waarvoor ook geen quarantaine meer geldt.





Dat is het streven van de regering. Vooral vanuit de noodlijdende toerismesector is er flinke druk om snel open te gaan.

“Als de grenzen niet opengaan, geeft een merendeel van de hotels aan dat ze de komende maanden in de mottenballen gaan, totdat het volgende hoogseizoen aan het einde van dit jaar weer begint. Wat massaontslag zou betekenen in de sector”, zegt minister Steven Martina van Economische Zaken. “Dat zouden we graag willen voorkomen.”



Verplichte test

De maximaal tienduizend mensen, inclusief Curaçaoënaars die willen terugkeren naar het eiland, moeten voor vertrek een test doen. Ook moet de reiziger klachten die eventueel duiden op coronabesmetting per formulier melden en op het eiland beschikbaar blijven voor de autoriteiten.

Curaçao gaat ook vanaf 12 juni de grens openen met de BES-eilanden. Wanneer naar Sint-Maarten en Aruba gereisd kan worden, hangt van deze landen af en of zij hun grenzen met de Verenigde Staten gaan openen, aldus de regering.

Mogelijk per app toeristen volgen

“We willen graag dat de grenzen geopend worden, maar dit moet wel zo veilig mogelijk gebeuren. Hierbij heeft de gezondheid van de bevolking prioriteit ”, benadrukt Paul Pennicook, directeur van Curaçao Tourist Board (CTB).

Er zijn verschillende protocollen voor opgesteld, bijvoorbeeld om te registreren hoe de toeristen zich over het eiland bewegen, vertelt hij. Een app kan bijvoorbeeld de bewegingen van de toerist registreren en met wie deze in contact is geweest. Ook komen er nieuwe richtlijnen voor restaurants. Toeristen worden waarschijnlijk verplicht om te reserveren. Om zo als dat nodig is, achteraf makkelijker contactonderzoek te kunnen doen.

“Al deze plannen worden nu onderzocht en moeten nog uitgewerkt worden”, legt Pennicook uit. Er is ook sprake van het verplicht stellen van mondkapjes bij drukke gelegenheden.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk