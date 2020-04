NTR | Curaçao start met registratie migranten via voedselpakketten

WILLEMSTAD – Ook Venezolanen zonder papieren komen op Curaçao in aanmerking voor een voedselpakket. Daarvoor moeten zij zich wel meteen registreren. Het is nu voor het eerst sinds de crisis in Venezuela uitbrak, dat Curaçao actief ongedocumenteerden registreert.

“Dé kans om eindelijk een beeld te krijgen van deze groep”, stelt Ieteke Witteveen van Human Rights Defense. Volgens Witteveen zijn er in totaal rond de 25.000 mensen zonder papieren op het eiland: grotendeels Venezolanen, maar ook mensen uit andere landen. Velen van hen doen zwart werk en zitten door de coronacrisis, net als veel andere eilandbewoners, zonder inkomen.

Al deze mensen kunnen zich nu, zonder risico op deportatie, registeren om een voedselpakket te ontvangen. “We hebben al een wachtlijst van 500 gezinnen”, vertelt Witteveen.

1700 migranten geregistreerd

Franklin Girigorie van Caritas, de organisatie die zich inzet voor zowel Curaçaose inwoners die eten nodig hebben als migranten, vult aan dat er vandaag 11.000 mensen geregistreerd staan waarvan 1700 migranten. “Maar dit aantal groeit elke dag.”

Franklin Girigorie in gesprek met Elisa Koek

Download de audio hier

Witteveen ziet de registratie als dé kans om meer te weten te komen over deze migranten. “Wie zijn deze mensen? Hebben ze kinderen? Wat is hun beroep? Ook post-corona is dit waardevol, want er zitten veel young professionals tussen. Laat hen werken en een steentje bijdragen”, zegt Witteveen.

Cijfers Sinds de crisis in Venezuela zijn zeker vijf miljoen Venezolanen het land uit gevlucht. Duizenden naar Curaçao en Aruba met respectievelijk 160.000 en 106.000 inwoners. Een deel van deze ‘bootvluchtelingen’ wordt door de Kustwacht onderschept en belandt vaak in de barakken. Hier is al langer kritiek op van onder meer de UNHCR en Cordaid. Een ander deel van de Venezolanen wordt niet onderschept en komt in de illegaliteit terecht. Er is weinig zicht op deze groep: ze werken zwart en blijven vaak onder de radar. Officiële cijfers zijn er niet, maar de minister van Justitie van Curaçao Quincy Girigorie gokt dat er zo’n 16.000 Venezolanen zonder papieren op Curaçao wonen. Dit loopt naar verwachting op tot 21.000 eind 2020.

Zorg en onderwijs heikele punten

Maar, is het verstandig om duizenden mensen nu zomaar een legale verblijfsstatus te geven? Bob van Dillen, migratie-expert bij internationale hulporganisatie Cordaid denkt van wel.

“Je haalt mensen uit de illegaliteit en ze kunnen belasting afdragen. De grootse problemen zijn de zorg- en onderwijsbudgetten. Daar is geld voor nodig en Nederland moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen.”

‘Stel hulp migranten als voorwaarde voor steun’

Op Curaçao is er niet bij iedereen draagvlak om geld in deze groep mensen te steken. Van Dillen weet dit: “We werken vaker in landen die in een crisis zitten, daarom moet je afspraken maken waar de bevolking zelf ook baat bij heeft. De hele onderkant van de maatschappij, inclusief migranten, kan nu worden aangepakt.”

Cordaid heeft extra financiële middelen beschikbaar gesteld om de groep ongedocumenteerden op Curaçao en Aruba nu van voedsel te voorzien. Ook hebben zij premier Mark Rutte wederom opgeroepen in actie te komen om de eilanden te helpen met de duizenden migranten.

“Er wordt al gepraat over financiële steun voor de eilanden”, zegt Van Dillen. “Stel als voorwaarde dat het geld deels naar de onderkant van de samenleving gaat. Dit is het moment!”

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de eilanden en in politiek Den Haag? Abonneer dan net als andere lezers ook gratis op de wekelijkse nieuwsbrief.

Bron: NTR/CaribischNetwerk