NTR | Curaçaoënaars lak aan quarantaine na terugkomst uit buitenland

WILLEMSTAD – “Er zijn mensen die zich niet aan de regels houden. Dus we overwegen iedere dag opnieuw of er verder gaande maatregelen nodig zijn zoals verplichte quarantaine of een avondklok.” Dat zegt de de Curaçaose minister van Gezondheid, Suzy Camelia-Römer donderdag in een persconferentie over de coronamaatregelen op het eiland.

Inmiddels is er een zevende coronabesmetting geconstateerd op Curaçao. Het betreft een medewerker van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC). Vorige week meldde Curaçao de eerste coronadode. Alle besmettingen komen tot nu toe van mensen die naar Curaçao zijn gekomen vanuit het buitenland.

Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt over het eiland, worden sinds 13 maart alle bezoeken aan het eiland geweerd. Ook moeten Curaçaoënaars die terugkomen uit het buitenland de eerste twee weken na hun aankomst op het eiland vrijwillig twee weken in quarantaine. Dat zijn er inmiddels zo’n 1.355.

Maar ook volgens Walid Elhage, voorzitter van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV), is er een aanwijsbare groep die zich niet aan deze regel houdt. Woensdag nog kwam de arts twee personen tegen op een begrafenis die eerder deze week waren teruggekeerd uit Miami.

“Ik heb ze hierop aangesproken, maar ze vonden dat deze regel niet voor hen gold.” Volgens Elhage is dit bij de instanties bekend en moet hier iets aan gedaan worden.

Eigen verantwoordelijkheid

Op de vrijwillige quarantaine van Curaçaoënaars uit het buitenland wordt geen streng toezicht gehouden. Dat ervoer ook een Curaçaoënaar die liever anoniem wil blijven. *

Vorige week kwam deze Curaçaoënaar terug van een vakantie uit Nederland en Oostenrijk. “Bij de douane moest ik een briefje invullen met mijn naam en telefoonnummer en beloven dat ik twee weken thuis zou blijven. Ik mag wel de deur uit om boodschappen te doen.”

Een taxi bracht hem naar huis waarna hij in een apart appartement twee weken vrijwillig in quarantaine ging. “Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid, voor mijzelf maar ook voor mijn vrouw en kinderen”, vertelt hij.

In de tussentijd is hij twee keer gebeld door de GGD om te checken of hij symptomen heeft. Deze telefoontjes gebeuren volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth steekproefsgewijs.

Grenzen ook dicht voor Curaçaoënaars?

Zolang er mensen terug blijven komen naar Curaçao zal volgens experts het gevaar blijven dat het virus zich over het eiland verspreidt en blijft een deel van de economie stilliggen. Maar de grenzen sluiten voor Curaçaoënaars die terug naar het eiland willen ‘kan niet’ volgens de Curaçaose minister van Gezondheid.

Advocaat Achim Henriquez is het daar niet mee eens en ziet wel degelijk juridische mogelijkheden. Aruba heeft dit, anderhalve week geleden, al gedaan. “In het kader van de openbare orde en andere regelingen kan Curaçao de grenzen sluiten, zelfs voor eigen burgers”, legt de advocaat uit.

“In dit geval is de feitelijke grondslag de noodsituatie die er is met het coronavirus. De noodsituatie geeft op haar beurt een aantal juridische grondslagen waarop gehandeld kan worden. Een daarvan is de handhaving van de openbare orde”, vertelt Henriquez.

Op Curaçao bestaat een vrij vergaande Landsverordening Rampenbestrijding die de minister-president de bevoegdheid geeft om beslissingen te nemen ter bestrijding van een ramp.

Verplicht in quarantaine mogelijk?

En hoe zit het met het verplicht maken van quarantaine voor alle Curaçaoënaars die terug op het eiland komen?

“Als blijkt dat mensen niet luisteren naar het vrijwillige kader van dit verzoek, zal de overheid uiteindelijk vanzelf over moeten gaan op een verplicht kader”, vertelt Elhage.

Omdat Curaçao volgens Gerstenbluth niet de capaciteit heeft om alle mensen te controleren of ze wel thuisblijven, zou de mogelijkheid ook kunnen worden overwogen deze mensen in een van de leegstaande hotels onder te brengen of bijvoorbeeld op een, speciaal daarvoor ingerichte cruiseboot.

Op de vraag of Curaçao op deze maatregel over moet gaan, zegt premier Eugene Rhuggenaath: “Dit wordt deze dagen actief besproken in het crisisteam”. Volgens de premier worden maatregelen steeds verder aangeschroefd en komen er steeds meer restricties voor terugkerende Curaçaoënaars.

Deze coronamaatregelen nam Curaçao al Uit voorzorg heeft Curacao sinds 17 maart alle scholen gesloten, moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven en vanuit huis werken en is alle horeca gesloten op het eiland behalve voor, zo ver mogelijkheid, take-out. Hoeveel geld dit de economie precies kost is niet precies duidelijk, ook niet hoeveel banen op de tocht staan, nu horecagelegenheden al een week lang zo goed als geen omzet kunnen draaien.

*De naam van deze persoon is bekend op de redactie

Bron: NTR/Caribsch Netwerk