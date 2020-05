NTR | Curaçaoënaars vanaf 45 jaar al in risicogroep voor corona

WILLEMSTAD – Het overgrote deel van de bevolking op Curaçao kampt met gezondheidsklachten. Volgens de voorzitter van de Huisartsenvereniging Walid Elhage wordt er geschat dat 15 tot 20 procent van de bevolking suikerziekte heeft en zeker de helft obesitas. Dat is volgens artsen een heel groot risico in een pandemie.

De hoge mate van armoede en ongezonde levensstijl op het eiland is terug te zien in de ziektebeelden op het eiland. “De combinatie van suikerziekte, obesitas en hypertensie (hoge bloeddruk) maakt dat de leeftijd van de risicogroep voor COVID-19 (coronavirus) op Curaçao al begint bij 45 jaar”, vertelt Elhage.

“In tegenstelling tot Nederland, waar voornamelijk 55-plussers in de kwetsbare groep vallen.” Volgens de arts is de gezondheid van de samenleving jarenlang achtergebleven en is dit ook een van de reden dat er zo agressief geprobeerd wordt om het coronavirus buiten de deur te houden.

‘Het aantal amputaties en dialyses is heel hoog’ – Curaçaose minister van Gezondheid

.

De Curaçaose minister van Gezondheid, Suzy Camelia-Römer, is niet verrast door de cijfers. Zij pleit al langer voor een aanpak om deze ziektebeelden terug te dringen. “Los van de situatie van COVID-19 vormen obesitas, diabetes en hypertensie een groot probleem onder onze bevolking. Het aantal amputaties en dialyses is heel hoog”, aldus de minister.

“Om een beeld te geven, het aantal dialyse-bedden in het Curaçao Medical Center (CMC) is drie keer zo hoog dan bijvoorbeeld in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam”, vertelt Elhage. Volgens Camelia-Römer is haar ministerie bezig om programma’s op te zetten om via gezond eten de algemene gezondheid van de bevolking te verhogen.

Horeca op gezonde toer

Wie daar niet op wil wachten is Berry Wouters, eigenaar van horecaleverancier DeliNova. Sinds de maatregelen door COVID-19, moeten de meeste restaurants en hotels op Curaçao de deuren gesloten houden. Daarom besloot Wouters samen met andere leveranciers het Daily Meal Program (DMP) te starten. Met dit programma bieden de vrijwilligers gratis een gezonde maaltijd per dag aan hen die getroffen zijn door de impact van het coronavirus.

“De bedoeling is, dat het Daily Meal Program onderdeel wordt van een groter plan, waarbij we buurthuizen willen helpen om eigen groente te gaan verbouwen zodat ze uiteindelijk niet afhankelijk blijven van ons. Het is een eerste stap in de richting van een gezondere bevolking”, aldus Wouters.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk