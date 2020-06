NTR | Curaçaos onderwijs in crisis: Leerkrachten vragen Nederland om hulp

WILLEMSTAD – De financiële situatie van het onderwijs op Curaçao was vóór de coronacrisis al erg slecht. Maar nu door de nodige bezuinigingen is de situatie volgens de schoolbesturen alleen maar verslechterd.

Een groep leerkrachten is ten einde raad en vraagt Nederland om hulp.

Een opmerkelijke keuze omdat juist Nederland bezuinigingen in het ambtenarenapparaat op het eiland als voorwaarde stelde voor het verstrekken van een noodlening aan het eiland. De Curaçaose regering zegt door deze voorwaarde genoodzaakt te zijn om in het onderwijs 12.5 procent te korten op secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook staat er een bezuiniging gepland van 45 miljoen gulden (22 miljoen euro) op het onderwijsbudget.

In de tussentijd worden de scholen op extra kosten gejaagd om te kunnen voldoen aan de striktere hygiënevoorschriften tegen corona. Iets wat scholen door financiële tekorten vóór de crisis al met moeite konden waarborgen.

Koninkrijksaangelegenheid

“Alle schoolkinderen in het Koninkrijk moeten gelijke kansen krijgen”, stelt Jurine Nieddu-Evertsz, docent en initiatiefneemster van de petitie voor hulp van Den Haag. Samen met andere leraren richtte zij tijdens de lockdown een vakbond op: Dosentenan pa un Edukashon Nobo (DOEN) en stuurde zij deze maand de petitie naar staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties).

Dulce Koopman in gesprek met Jurine Nieddu-Evertsz

Ook de directies van de bijzondere schoolbesturen hebben hun krachten gebundeld en hopen ook op steun van Nederland. Volgens Maghalie van der Bunt-George van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), moet onderwijs op Curaçao een Koninkrijksaangelegenheid worden als blijkt dat het eiland zelf het onderwijs niet kan financieren.

Dulce Koopman in gesprek met Maghalie van der Bunt-George

Niet alle leraren aan boord

De petitie heeft geen steun van alle collega’s in het onderwijs. De grootse onderwijsvakbond op Curaçao, Sitek, vindt dat er geen respect is voor de bewindvoerders.

Uit dit meningsverschil is de nieuwe onderwijsvakbond DOEN ontstaan en de daarbij behorende petitie. 800 mensen hebben met een handtekening de petitie gesteund. Nieddu verwacht dat een groot deel van de leerkrachten die heeft getekend, ook de nieuwe vakbond zal steunen.

Kamervragen

Tweede Kamerleden Eppo Bruins en Stieneke Van der Graaf van ChristenUnie hebben Kamervragen gesteld over de bezuinigingsplannen voor het onderwijs op Curaçao aan staatssecretaris Knops en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) De Kamerleden willen weten in hoeverre de voorgestelde bezuiniging een gevolg is van de eisen die het Nederlandse kabinet aan de regering van Curaçao heeft gesteld bij het steunpakket dat in het kader van de coronacrisis is verleend.

Op onderwijs bezuinigen ‘geen optie’

“Leerkrachten zullen op basis van de intenties van Nederland de komende tijd een forse inkomstendaling meemaken. Dit kan in de persoonlijke sfeer leiden tot financiële uitdagingen waarop geen enkele leerkracht nu is voorbereid”, stelt de onderwijsvakbond DOEN. Ook volgens Van der Bunt-George ‘is er geen enkele mogelijkheid meer om in het onderwijs te bezuinigen’.

Maghalie van der Bunt-George over ‘onmogelijke bezuinigingen’

Vorige week is er nieuwe commissie in het leven hebben geroepen die zich toch opnieuw zal gaan buigen over de begroting. “Eigenlijk hopen wij dat die commissie ook zal inzien dat er moet gewoon niet ingesneden worden in de onderwijs. Elders in het Koninkrijk zie je dat er loonsverhogingen hebben plaatsgevonden , dat scholen subsidies krijgen voor het wegwerken van de Covid achterstanden. Er is meer aandacht komt voor de schaarste die er is voor personeel in het onderwijs. Wij hebben die problemen hier ook.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk