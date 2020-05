NTR | Curaçaose vissers sceptisch over post-coronaplannen van regering

WILLEMSTAD – De eigen economie versterken en verbreden en minder afhankelijk worden van toerisme of steun uit Nederland, zo wil Curaçao verder na de coronacrisis. Eén van de sectoren waarin de regering hoopt te groeien is de visserij. Of dat in de praktijk ook werkt, vraagt visser Hans Eikenaar zich af.

Minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur suggereerde dat er speciale visserscursussen moeten komen: mensen opleiden om zo op korte termijn de visserij uit te kunnen breiden. Visser Hans Eikenaar heeft zijn twijfels over de plannen.

Eikenaar vist al 45 jaar in Curaçaose wateren, vroeger professioneel en tegenwoordig als hobby. “Er was ooit eerder een project waarbij ze grotere vissersboten wilden inzetten om ook de export te vergroten, maar de meeste vissers hier zijn individuele vissers, die vissen alleen om hun eigen gezin te onderhouden.”

“Curaçao is eigenlijk geen ideale plek om te vissen” – Visser Hans Eikenaar

Het vaarbewijs is moeilijk om te halen voor veel mensen, zegt Eikenaar. “Vissers hebben vaak veel praktijkervaring met de meest ruwe zee, maar ze zijn het niet gewend om theorie te leren en daarom lukt het ze maar niet om hun examen te halen.”

Curaçao is eigenlijk geen ideale plek is om veel vis te kunnen vangen: “De visstand op het rif is al aangetast door het koraalvissen. Daarnaast wordt de zee hier heel snel diep. Als je op Aruba vist heb je veel meer zandbanken en dus ook meer snappers.” Eikenaar heeft een hard hoofd in de plannen van de regering. “Als iedereen opeens zijn hengel zou uitgooien, dan denk ik niet dat het veel uit zou halen.”

“We staan op het kruispunt van een nieuwe ontwikkeling: visserij als primaire sector” – Visser en belangenbehartiger Erwin Koense

Erwin Koense, voorzitter van vakbond Boneco en woordvoerder van een tweetal vissersgroepen L. Baai Macola en Rif, ziet het iets positiever in. “We staan nu op het kruispunt van een nieuwe ontwikkeling. Visserij is een primaire sector van de economie, maar we moeten echt denken aan een bewustwordingsproces, want veel vissers zijn egoïstisch.”

Koense wil meer samenwerking onder de vissers, vooral als het gaat om het behoud van een gezonde visstand. “Veel vissers gebruiken fuiken van kippengaas, dit heeft een negatieve invloed op de voortplanting van vissen, hierdoor zijn verschillende vissoorten al niet meer aanwezig zijn in de baaien. Vooral aan de zuidkant van het eiland zou er nu niet meer genoeg vis zijn. De zee aan de noordkant is echter een stuk ruwer, dus niet iedereen kan daar zomaar gaan vissen.

Uitbreiden en samenwerken

Vis exporteren is lastig, denkt Koense, want vissen opslaan en koelen is enorm duur. Hij denkt dat de interne markt uitbreiden een beter en realistischer idee is. “In de supermarkt zijn de prijzen zijn door de coronacrisis flink gestegen en armere mensen kunnen de vis niet meer betalen.”

De lokale visvangst uitbreiden moet wel lukken, denkt Erwin Koense. “De regio is goed voor professioneel vissen, maar de vissers moeten zich verenigen. Er moet een integraal visserijplan komen.” Solidariteit onder de vissers is ook ver te zoeken want er wordt veel gestolen deze tijd. “Bij mij is de accu uit mijn boot gestolen”, klaagt Koense.

Hij hoopt dat de regering en de vissers de koppen bij elkaar steken. “Er moet een nieuwe kweek komen van vis, dit wordt nu belemmerd door bijvoorbeeld de kap van mangrovebomen aan de Megapier, terwijl daar juist veel vissen zich voortplanten, dat is schandalig en dat is roofbouw.”

