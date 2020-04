NTR | Democratie terug op Sint-Eustatius? Tweede Kamer zoekt reacties van inwoners

DEN HAAG – De Tweede Kamer zoekt via telefoon en Facebook contact met inwoners op Sint-Eustatius. Kamerleden willen zich op die manier voorbereiden op een debat over het Nederlands bewind op het eiland.

De Nederlandse regering bestuurt sinds 2018 de bijzondere gemeente zelf, nadat een onderzoekscommissie machtsmisbruik en wanbestuur constateerde. Voordat Kamerleden gaan beslissen wanneer Sint-Eustatius weer eigen raadsleden en bestuurders krijgt, willen zij eerst de meningen van inwoners horen. Antje Diertens (D66) verzamelt namens de Tweede Kamer alle meningen.

Antje Diertens (D66) in gesprek met John Samson

Het Nederlands ingrijpen is tijdelijk om de financiële boekhouding, infrastructuur en het personeel weer op orde te krijgen. Er is veel kritiek, omdat de (zichtbare) verbeteringen te lang op zich laten wachten.

'Geduld raakt op' De wegen zijn nog steeds kapot, het bevolkingsregister is niet op orde en een postbrief doet er maanden over. "We merken geen vooruitgang. Er wordt ook niet met de inwoners gecommuniceerd wat ze aan het doen zijn, dus begint het geduld nu hier op te raken", waarschuwde het Statiaanse oud-raadslid Koos Sneek (DP) in augustus 2019.

Mogelijke scenario’s

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) wil na twee jaar interventie de lokale democratie in stappen gaan herstellen. Er komen eilandraadsverkiezingen, maar veel zeggenschap zullen de raadsleden niet meteen krijgen. De Nederlandse regeringscommissaris blijft ook nog zo’n twee jaar.

Of dit plan wel doorgaat, moet nog blijken. “Daar gaat uiteindelijk de Tweede Kamer over beslissen”, aldus Antje Diertens (D66). “Vandaar dat we de bevolking eerst willen horen.”

Een andere scenario: de democratie wordt – tegen de zin van het kabinet in – in één keer hersteld. Na nieuwe eilandraadsverkiezingen, benoemen raadsleden hun lokale bestuurders die de macht weer krijgen.

Ook vanuit Sint-Eustatius reageren? Doe dat nog dit weekend Deze week hebben de Kamerleden al verschillende telefonische gesprekken gevoerd. Via een speciale Facebook-pagina verzoeken zij aan inwoners om ook een reactie geven op het Nederlands ingrijpen. Ook kunnen reacties via mail naar: [email protected] Namens de Tweede Kamer gaan Diertens (D66) en Attje Kuiken (PvdA) dit weekend een verslag maken van de verschillende meningen. De Kamer kan daarna zich gaan voorbereiden op een debat met staatssecretaris Knops.

Kunnen verkiezingen in oktober doorgaan?

Door de coronacrisis dringen er veel vragen op over het plan van het kabinet om de gemeenteverkiezingen in oktober te houden. “Het hele eiland is afgesloten voor vlieg- en bootverkeer. Er zijn veel Statianen die niet op het eiland zijn en dan heel graag terug zouden willen komen”, aldus Diertens.

De Kamer wil op basis van reacties van inwoners ook weten of (nieuwe) politieke partijen genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden op verkiezingen.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk