NTR | Derde corona-geval Aruba blijkt huisarts

Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Huisarts Giel die praktijk heeft in San Nicolas, blijkt besmet met het coronavirus. Van haar man was al eerder bekend dat hij de besmetting tijdens hun vakantie in New York had opgelopen.

De arts zit in een praktijk met twee andere artsen Boderie en Wever. Patiënten van de drie artsen zijn opgeroepen om te kijken of ze ook zijn besmet. De huisartsen zitten nu in quarantaine.

Vanuit het medische veld is al enige dagen kritiek te horen dat te weinig testen worden gedaan om verdere besmettingen te voorkomen.

Aruba kent sinds afgelopen vrijdag 13 maart corona-gevallen: Een Amerikaanse consultant die bij water- en energiebedrijf WEB aan de slag was en dus de man van de huisarts. Aruba koos er toen nog voor om alleen Europese vluchten te weren en niet de vele Amerikaanse vluchten die de meeste toeristen naar het eiland brengen.

Reden hiervoor was dat het epidemie-centrum in Europa lag, verklaart Volksgezondheid-minister Dangui Oduber. Inmiddels heeft de regering het vliegverbod uitgebreid naar alle landen, dus ook Amerika. Dit verbod gaat vandaag 17 maart in.

Bron: NTR/CaribischNetwerk