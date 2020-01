NTR | Des Balentien verloor haar broer: ‘Niemand leert ons hoe wij met pijn moeten omgaan’

AMSTERDAM – Des Balentien (31), verloor afgelopen jaar haar broer Inchomar (33). Hij werd in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten. In een interview met Caribisch Netwerk vertelt Des hoe ze met dit zware verlies omgaat en welke belangrijke rol muziek en haar eiland Curaçao hierin spelen.

Des, is voornamelijk bekend van de inspirerende Youtube-filmpjes ‘’YouGottaBelieve’’, waar zij jongeren motiveert om iets van hun leven te maken. Alhoewel ze de afgelopen jaren vaak als coach voor groepen jongeren heeft gestaan, profileert zij zich sinds de dood van haar broer liever als rapper.

Tekst gaat verder onder de video

Videoreportage door Guilliano Payne

Voor Des is muziek de ultieme manier om zichzelf te helen van het trauma dat zij heeft opgelopen door het verlies van haar broer. ‘’In plaats dat ik naar een psychotherapeut ga, houd ik me liever hiermee bezig.’’ zegt ze. Haar broer werd na zijn dood door landelijke media veelvuldig als crimineel betiteld en dat heeft een diepe impact gemaakt op Des en haar moeder. Des plaatste een emotioneel filmpje online, waar zij haar hart hierover uitte.

Tekst gaat verder onder de video

Video ‘You gotta Believe’

Psychologische klachten zijn in de Antilliaanse gemeenschap een groot probleem, blijkt uit cijfers van het CBS Jaarrapport Integratie 2018. Mensen met een Antilliaanse achtergrond maken maar liefst het dubbele aan zorgkosten van wat mensen met een Nederlandse achtergrond maken. Toch weten veel Antillianen hun weg niet te vinden naar de psychologische hulpverlener. Gladys Brinkman-Reigina, psycholoog en pedagoog, zegt dat dat komt doordat mensen in deze gemeenschap er vanuit gaan dat je dan niet met je eigen problemen kan omgaan. Veel Antillianen willen volgens haar niet eens weten dat ze problemen hebben.

Religie en bijgeloof

Volgens Brinkman-Reigina speelt het feit dat veel Antillianen religieus zijn ook een grote rol in waarom ze niet makkelijk professionele hulp gaan zoeken. Dat heel veel Antillianen snel naar religie of bijgeloof grijpen na een traumatische ervaring herkent Des.

Als kind van ouders met Dominicaanse en Antilliaanse roots zegt ze enerzijds te zijn opgegroeid ‘met typische christelijke cultuuruitingen en anderzijds met typisch Antilliaanse bijgeloof’ zoals ‘je slipper omdraaien’ of niet lopen op je knieën’. Zelf is Des overigens niet religieus.

Brinkman-Reigina zegt dat religie en professionele hulp prima naast elkaar kunnen bestaan. “Het hoeft geen of-of te zijn, maar kan ook en-en zijn. Als je thuis je been breekt, dan ga je naar iemand die er kennis van heeft.’’ Brinkman-Reigina benoemt ook het belang van een psycholoog die cultuur-sensitief te werk kan gaan “Je hebt iemand nodig die jou en jouw cultuur begrijpt.’’

Emotie toelaten

Alhoewel Brinkman-Reigina met klem oproept om wel professionele hulp te zoeken bij traumatische ervaringen, ziet zij dat mensen al een heel eind kunnen komen door via een hobby zoals muziek maken zichzelf te uiten. “Het is van belang dat je de emotie durft toe te laten en er op een veilige manier over nadenkt wat de gebeurtenis met je doet.’’

Volgens Des wordt er in de Antilliaanse gemeenschap niet vaak over pijn gesproken. “Je leert over van alles en nog wat, maar niemand leert ons over hoe we met pijn moeten omgaan.” Ook denkt Des dat het hebben van te veel trots en het slecht om kunnen gaan met feedback ervoor zorgt dat mensen van Antilliaanse afkomst vaak niet om hulp vragen.

“Een kwetsbaar ego zorgt ervoor dat je als persoon kan groeien. Zelf heb ik dat ook moeten ondervinden.’’ Des raadt iedereen aan om bij een traumatische ervaring een manier te vinden om hun horizon te verbreden door ‘iets van waarde te doen’.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk