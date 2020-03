NTR | Diertens (D66) over coronacrisis: ‘Eilanden worden niet vergeten’

DEN HAAG — Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66) laat weten mee te leven met de inwoners van de Caribische eilanden. “Ik ben zelf moeder. En dan denk ik: wat moet dit een ramp zijn voor ouders daar, dat hun kinderen hier in Nederland zitten.”

“De studenten mogen niet terug naar de eilanden. En in zulke tijden wil je juist iedereen bij elkaar hebben”, vertelt Diertens. “Toen heb ik besloten, ik ga een videoboodschap maken aan iedereen op de eilanden.”

Videoboodschap aan Caribische eilanden die D66-Kamerlid Diertens op haar sociale media heeft geplaatst.

‘Neem sociale onthouding serieus’

Diertens zegt de ontwikkelingen op de verschillende eilanden op de voet te volgen. Wat haar opvalt? “Dat mensen soms nog hutje-mutje op elkaar zitten. Probeer te beseffen dat je op een eiland zit in deze crisis. Het is nu enorm belangrijk om aan social distancing te doen.”

“Anderhalve meter van elkaar afstand houden. Niet knuffelen, geen handen geven”, zegt Diertens. “Dat is natuurlijk zó in tegenstelling met het warme karakter en wat ik ook zo heerlijk vind van de mensen op de eilanden. Maar, alleen zo kunnen we de piek in besmettingen laag houden.”

Kamerleden werken vanuit huis

In Nederland wordt iedereen geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te blijven en sociale contact te vermijden. Ook de Tweede Kamer is beperkt geopend. Veel debatten zijn uitgesteld. Diertens werkt nu vanuit haar appartement in Den Haag.

“Ik rol mijn bed uit, loop op een paar vierkante meters naar beneden. Daar staan nu dashboards, koptelefoons en een tv. Ik zit constant in de WhatsApp-groepjes te kijken wat er gebeurt.”

‘Eilanden worden niet vergeten’

Diertens is degene die namens haar partij D66 met andere partijen debatteert als het gaat om het coronavirus. “Ik zit de hele dag in videoconferenties. Ik kan je verzekeren: de eilanden worden niet vergeten. In elk bijzonder overleg benoem ik de eilanden.”

‘Tijdens crisis één koninkrijk’

“Als parlementariër heb ik ook continue contact met politici op de eilanden. Daar maak ik tijd voor”, vindt Diertens. “In tijden van crisis en in rampen, zie je dat we met z’n allen één koninkrijk zijn; dat is echt zo.”

“Ik weet dat de eilanden in goed contact staan met het RIVM en met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik speel zelf ook dingen door naar BZK over de eilanden. Zo houden we elkaar op de hoogte.”

‘Neem dit serieus, maar blijf optimistisch’

“Wat ik aan iedereen op de eilanden wil meegeven is: neem dit serieus en probeer de regels op te volgen. Zie het niet als bemoeizucht wanneer iemand je eraan herinnert dat je even afstand moet houden.”

“Maar wat ook belangrijk is: probeer optimistisch te zijn. Je moet in het leven ook om kunnen gaan met onzekerheden. Ook hier zullen we met z’n allen eruit komen.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk