NTR | Duizenden banen in Curaçaose toerismesector op de tocht

WILLEMSTAD – “De meesten van ons zijn al naar huis gestuurd”, vertelt een hotelwerknemer bij het busstation in Punda. De man is 65 jaar en werkt in het Sunscape hotel op Curaçao. “We moeten nu verplicht onze vakantiedagen opnemen, maar of ik daarna nog werk heb, dat weet ik nog niet.”

Een reportage door Kim Hendriksen

De grootste werkgever op het eiland, het toerisme, ligt momenteel door het coronavirus zo goed als plat. Volgens Miles Mercera, directeur Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) is de toeristische sector goed voor zo’n 11.000 tot 15.000 banen. Veel van deze banen staan, nu er geen nieuwe toeristen meer naar het eiland komen, op de tocht.

TUI stopt met vliegen

De hotelsector heeft het zwaar. Hotels zien de bezetting elke dag teruglopen. Verwacht wordt dat de laatste toeristen volgende week het eiland hebben verlaten. Alle hotels zullen dan noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Veel toeristen kiezen ervoor om eerder terug naar huis te vliegen. Want ondanks KLM aangeeft dat zij de komende tijd gewoon nog heen en weer vliegen, stopt TUI morgen 22 maart met vliegen op de ABC-eilanden en Suriname.

“Door beperkingen in het vliegverkeer hebben wij helaas moeten besluiten onze vluchten van en naar Nederland te annuleren”, aldus de woordvoerder van TUI.

Passagiers zijn nu dus aangewezen op de vluchten van de KLM. Veel toeristen proberen dan ook een vlucht eerder te nemen zodat ze gegarandeerd nog mee kunnen. “Wij hadden eigenlijk een terugvlucht op 25 maart. Maar wij hebben ervoor gekozen om komende zondag al terug te vliegen”, vertelt een toerist die met TUI naar het eiland is gevlogen. Zij is sinds een week op het eiland, maar wil niet het risico lopen dat ze straks niet meer terug kan. “Het is heel vervelend want we worden niet op de hoogte gehouden door de vliegtuigmaatschappij. We begrijpen dat ze heel druk zijn, maar het brengt wel heel veel onzekerheid met zich mee.”

Hotels gaan dicht

Nu de bezitting zo drastisch terugloopt en sommige hotels al helemaal leeg zijn, kondigt de een na de andere hotel aan dat ze tijdelijk hun deuren zullen sluiten. Sunscape Hotel handelt momenteel de laatste gasten af en vanaf volgende week zal ook het nieuwe hotel Dreams geen kamers meer bezet hebben. Hotelketen Lionstone, waar de hotels onder vallen, is goed voor zo’n 900 banen op Curaçao.

Ook hotel Kontiki heeft deze beslissing genomen. “Wij hebben besloten om ons hotel (21 maart) te sluiten”, vertelt Terence van der Valk, eigenaar van onder andere het Kontiki Resort. Reden is dat wij op dit moment niet in staat zijn om onze gasten de Kontiki-ervaring te geven waar we voor staan”. De laatste gasten die in dit hotel zitten, worden overgebracht naar een ander hotel. Kontiki voorziet in 250 banen.

“Wij hebben helaas moeten besluiten dat medewerkers met nulurencontracten niet meer worden opgeroepen. Voor medewerkers met een vast contract worden alternatieve werkzaamheden gezocht.”

Van der Valk benadrukt dat alle medewerkers eind maart netjes hun salaris zullen krijgen. Maar het lijkt onvermijdelijk dat veel mensen vanaf april geen inkomen meer zullen hebben. Chata roept iedereen op om vol te houden tot maandag en nog geen drastische beslissingen te nemen over het personeel en de operatie. De overheid zal dan een plan presenteren om de ondernemingen tegemoet te komen om de economische gevolgen van de coronacrisis te verlichten.

Bron: NTR/CaribischNetwerk