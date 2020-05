NTR | Duizenden families op Aruba al afhankelijk van voedselhulp

ORANJESTAD – Drie maanden nadat de coronacrisis op Aruba begon, zijn nu duizenden families afhankelijk van voedselhulp door verschillende hulporganisaties. Velen krijgen namelijk niet de uitkering Fase van de overheid, speciaal voor mensen die hun baan zijn verloren.

Daniel Tecklenborg van Cede Aruba, de stichting die geld inzamelt voor de voedselbank en andere hulpprojecten zegt dat ze in mei 5000 voedselpakketten verwachten uit te delen. “Vrijwilligers koken ook dagelijks 250 warme maaltijden die het Rode Kruis rondbrengt.”

Er zijn ook verschillende initiatieven vanuit burgers ontstaan zoals Ajudo na Aruba #covid19. “ “Wij voeden 5000 tot 6000 monden ”, zegt Annelot Muijres.

Nog geen uitkering gekregen

De groei van de hulp is enorm vergeleken in maart en april. In die maanden hadden veel mensen nog wat inkomen. De overheid beloofde toen al dat mensen die zonder inkomen kwamen te zitten, een aanvraag konden doen voor de Fase-uitkering van 950 gulden (zo’n 480 euro) per maand. Meer dan elfduizend hebben zich aangemeld, maar minder dan de helft heeft tot nu toe het geld gekregen.

De overheid erkent dat er opstartproblemen zijn. “Er zijn nu 30 mensen extra ingezet om de grote toestroom te verwerken”, aldus premier Evelyn Wever-Croes. Maar mensen klagen nog steeds dat hoewel hun aanvraag is goedgekeurd, ze de uitkering nog altijd niet hebben ontvangen.

Er is nog een ander probleem, zo blijkt uit de verhalen van de hulporganisaties én de bevolking zelf. Duizenden mensen komen niet in aanmerking voor de Fase-uitkering omdat ze illegaal werkten of helemaal geen verblijfsstatus hebben. Of omdat werkgevers niet willen meewerken met de registratie van hun werknemers.

‘Het gaat zeker om tienduizenden die geen uitkering krijgen’

-Daniel Tecklenborg, directeur Cede Aruba

.

“Ik werkte als afwasser bij hotel La Cabana. Maar via een contractor”, zegt Odalis Hernandez. Ze heeft tot nu toe geen uitkering weten te krijgen via haar werkgever die haar inmiddels op straat heeft gezet.

“Het gaat zeker om tienduizenden mensen”, zegt Tecklenborg. Volgens hem zitten veel mensen ook zonder hulp omdat ze zich schamen voor hun situatie en niet om hulp vragen.

Gianaika van der Biezen, directeur van voedselbank Fundacion Pa Nos Comunidad, zegt dat ze normaal 200 pakketten per maand uitdelen. “Dat is nu 2000 per maand. Aruba heeft nog nooit zo’n crisis meegemaakt.”

Zij voorziet net als andere hulporganisaties dat de vraag alleen nog maar toe zal nemen. “Mensen leunen voor hulp eerst nog op de familie, buren. Maar hoe langer het duurt, hoe meer die kraan ook dicht wordt gedraaid.”

‘De vraag zal alleen nog maar toenemen’ – Gianaika van der Biezen, directeur Voedselbank Aruba

.

Ook Tecklenborg verwacht dat zeker tot september het aantal van 5000 voedselpakketten per maand niet zal dalen. “Hopelijk krijgen we aan het einde van het jaar weer toeristen, waardoor de economie weer wat gaat draaien. Maar nog steeds is de verwachting dat de situatie jaren zal duren voor we uit de crisis komen.”

Acteur en comedian Jandino Asporaat heeft met zijn live benefietshow Samen één Koninkrijk afgelopen zaterdag en donaties erna inmiddels 940.000 euro weten op te halen. Het geld gaat naar voedselpakketten die verdeeld worden onder de bevolking van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De reportage in dit artikel is deels voor die uitzending gebruikt. De hele live-uitzending is hier nog te zien.

Bron; NTR/Caribsch Netwerk