NTR | Eerste getrouwd homostel Statia: ‘Het was ontzettend positief voor zo’n conservatief eiland’

ORANJESTAD – “Als ik had geweten dat het zo goed werd ontvangen, had ik het veel groter aangepakt. Sommigen riepen zelf: eindelijk!”, zegt Walter Hellebrand. Hij trouwde op 29 november met Chris Russell en daarmee werd op Sint-Eustatius het eerste openbare homohuwelijk voltrokken. “Het was magic”, beaamt zijn man Russell.

Voor het paar was hun huwelijk ook belangrijk om vooral aan jonge mensen te laten zien, dat ze ‘helemaal in pure vrijheid en helemaal in alle onafhankelijkheid’ de keuze kunnen maken met wie ze willen trouwen.

Videoreportage door Tim van Dijk

Bron: NTR/CaribischNetwerk