NTR | Effect coronamaatregelen op economie al goed merkbaar

WILLEMSTAD – “Ons terras en restaurant zijn dicht. We hebben alleen nog maar take out. Op deze manier kunnen we in ieder geval nog wat personeel aan het werk houden”, dat vertelt Thijs de Bruin, mede-eigenaar van het populaire Café De Buren op het Wilhelminaplein.

Door Kim Hendriksen

De Buren is één van de horecagelegenheden die door de maatregelen van de Curaçaose overheid tegen verspreiding van het coronavirus noodgedwongen het restaurantgedeelte heeft moeten sluiten. “Hoe lang we dit kunnen trekken zonder hulp van de overheid is voor ons nog onduidelijk.”

De effecten van de maatregelen zijn al merkbaar. Corinda de Mooij kan hierover meepraten. Zij werkt als duikinstructeur bij de Scuba Lodge. Het is niet zeker of haar contract verlengd wordt. “Het is allemaal nog onduidelijk. Ik heb een contract tot 11 april en daarna kunnen ze waarschijnlijk niet verlengen.”

Omdat geen werk ook geen inkomen betekent, probeert ze terug te gaan naar Nederland, maar dat kan niet omdat ze ingezetene is van Curaçao. Omdat de grenzen gesloten zijn voor bewoners van Curaçao, heeft ze geen andere keus dan deze crisis op het eiland, zonder werk, inkomen en zonder uitzicht op een nieuwe baan, af te wachten.



De Handelskade, waar normaal gesproken veel toeristen te vinden zijn, is nu zo goed als uitgestorven. Restaurants hebben de deuren gesloten, een enkeling, zoals De Buren is nog open voor take out. Ook de meeste winkeliers hebben uit voorzorg voor de veiligheid van de klanten en de werknemers hun zaak gesloten.

“Het effect kunnen we nu nog niet meten”, dat vertelt Carine Ghazzi directeur van de winkeliersvereniging Downtown Management Organization (DMO) in Punda. Maar dat dit grote impact gaat hebben op de lokale ondernemers is wel duidelijk, volgens haar.

“De meest pijnlijke consequentie zal het effect zijn op de banen die verloren zullen gaan. Door de onzekerheid hoelang deze situatie blijft bestaan, is het heel lastig om daarover nu al uitspraken te doen”, aldus Ghazzi.

De ondernemers zijn blij met de initiatieven die snel ingesteld zijn vanuit de banken om de pijn te verzachten bij de ondernemers. Deze week maakten verschillende banken waaronder de Maduro & Curiel’s Bank (MCB), de Orco Bank en Banco di Caribe bekend dat zij hun klanten de mogelijkheid geven om de afbetaling van persoonlijke leningen en hypotheken voor maximaal drie maanden uit te stellen.

Voor mensen met een huurwoning die door de crisis hun huur niet meer kunnen betalen heeft MCB-baas Michael de Sola aangegeven dat deze mensen een aanvraag kunnen doen om extra rood staan. Op deze manier probeert de MCB haar klanten tegemoet te komen.

De overheid heeft aangegeven dat ze komende maandag een pakket presenteren om de economie te stimuleren en de gevolgen van de maatregelen tegen corona te verzachten.

Bron: NTR/CaribischNetwerk