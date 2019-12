NTR | Francis Maria: ‘Als ik iets wil, moet mijn been meedoen’

EINDHOVEN – Bij de wedstrijd die het PSV-amputatie team afgelopen weekend speelde tegen Everton, blijkt dat het publiek het nog een beetje laat afweten. Maar de supporters die op de tribune zitten, zijn enthousiast. Opvallend is dat er relatief veel aanhangers voor de Curaçaose Francis Maria zijn.

Door Sam Jomes

Antillianen die benieuwd zijn wie die Francis is. Velen kennen hem niet eens persoonlijk maar hebben wel zijn berichten op Facebook gezien. Ze komen uit zijn woonplaats Assen, maar ook uit Rotterdam, Hoofddorp en Breda en zijn onder de indruk van de voetballers op stokken. Trots zijn ze op deze Antilliaanse voetballer. “Hij is een goed voorbeeld voor ons”, zegt een van de jongens uit Rotterdam.

Bij een club als PSV is groeiende aandacht voor de amputatie sport, die wordt beoefend door spelers die door een ongeluk of ziekte een been of arm zijn kwijtgeraakt. Het PSV-amputatie team bestaan nog geen jaar. Begin van het jaar werd het team opgericht dat nu bestaat uit zo’n 23 voetballers, die uit verschillende delen van Nederland samen onder de vlag van PSV trainen. Voor de eerste keer speelde het team uit Eindhoven dit jaar tegen het Engelse Everton, dat meedoet aan de Champions League en voormalig kampioen is.

Spanning te snijden

De spanning was daarom te snijden bij de voetballers van het PSV-amputatie team. Trainer Harm Oppers, van het PSV-amputatie-team, begrijpt dat wel. “Everton speelt al jaren samen en ze hebben daar in Engeland een competitie waar acht grote voetbalclubs aan meedoen. In Nederland zijn wij van PSV de enige die amputatie voetbal de ruimte bieden”.

De wedstrijd wordt niet in het grote Philips stadion, het hoofdstadion van PSV, gespeeld maar om een achteraf veldje. Maar dat wil volgens Otten niet zeggen dat amputatie voetbal niet serieus wordt genomen door de profclub uit Eindhoven. “Deze velden liggen inderdaad een beetje achteraf, maar het is wel van de PSV-foundation met een PSV-uitstraling.”

‘We willen iedereen laten spelen’

Otten is blij dat ze hier kunnen voetballen. Hij merkt dat er het afgelopen jaar meer waardering is voor amputatievoetbal bij PSV. “We zijn enorme stappen aan het maken: er zijn meer deelnemers, de staf is uitgebreid en ook de faciliteiten”. Het team van PSV is ook heel breed wat leeftijd betreft. “Onze jongste speler is negen jaar en de oudste zestig”. Sommige spelers zijn heel fanatiek anderen zijn recreant.” Oppers: “We willen iedereen laten spelen.”

Het PSV-team, dat amper een jaar samen voetbalt, heeft al een paar successen op zak. In België wonnen ze hun eerste buitenlandse wedstrijd tegen Royal Antwerp. Daarna deden ze mee aan een amputatievoetbal toernooi in Duitsland en ook in Braunwschweig werd PSV kampioen. De twee wedstrijden afgelopen weekend in Eindhoven tegen Everton verloren ze jammer genoeg.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk