NTR | Geen angst voor overslaan onrust naar Nederlands Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Politie noch bewoners zeggen dat ze bang zijn dat de onrust sinds vorige week in het Franse Saint-Martin overslaat naar het Nederlandse Sint-Maarten.

“We waren op alle scenario’s voorbereid, maar er was nooit dreiging dat het naar de Nederlandse kant zou overslaan”, zegt politiewoordvoerder Ethelwoldus Josepha.

De politie heeft wel de Fransen geholpen met toezicht aan de grens, zegt hij. Maar er zijn daar geen confrontaties geweest en ook geen meldingen van meer criminaliteit. “Hier was het de afgelopen dagen business as usual.”

Demonstranten begonnen vanaf afgelopen donderdag verschillende wegen in het Franse deel te blokkeren. Hierbij is door een paar groepen ook geweld gebruikt. Inmiddels is het rustiger op straat.

Bewoners in het Nederlandse deel zeggen dat ze wel wat van de onrust merkten, maar niet dat deze zou overslaan. Zoals vastgoedbeheerder David Bardfield die ook panden aan de Franse kant heeft. “Voor wandelaars en motorrijders waren blokkades vaak open.”

Hij kreeg wel ongeruste telefoontjes van eigenaren van panden in Simpson Bay die in het buitenland waren. “Maar aan de Nederlandse kant was niets te merken.”

‘Aan de Nederlandse kant is het drukker, de meeste mensen blijven hier’-hoteleigenaar Paul Boetekees

Voor het toerisme, de grootste economische ontwikkeling op het eiland, zijn de gevolgen minimaal. De Amerikaanse ambassade gaf een waarschuwing uit maar reizigers zien het eiland niet als twee verschillende landen. Dat merkt taxichauffeur Denzel wel.

“Sommige toeristen gaan niet van boord door de berichten. En ik kan niet naar de Franse kant, dus ik maak alleen korte ritjes. De klanten begrijpen het wel, het is belangrijk te vechten voor je rechten.”

Maar ook hij ziet de demonstraties niet naar de Nederlandse kant komen.

Dat zegt ook Paul Boetekees, eigenaar van hotel Holland House in Philipsburg. “Nee, onmogelijk. De bevolkingssamenstelling is hier veel internationaler en het is echt een probleem met de Franse overheid.”

De gevolgen van de onrust pakken voor hem onverwachts positief uit: “Aan de Nederlandse kant is het drukker, de meeste mensen blijven hier.”

Steun

Josianne Fleming-Artson, vrijwilliger bij het Sint Maarten Museum, ging woensdag naar de manifestatie in het Franse Marigot om haar steun te betuigen. “Sommige mensen wonen meer dan dertig jaar in zo’n wijk. Hoe kan het dat nu ineens het ene segment in de rode zone valt, terwijl het huis van Europese buren wél in de goede zone staat? Die ongelijkheid, daar gaat het over.”

Protest

De demonstraties gaan vooral tegen het uitblijven van een oplossing voor vervuild drinkwater en het risicoplan waarmee de Franse overheid rode zones aanstelt. Dat zijn gebieden met een hoog risico voor overstroming. Herbouwen na orkaan Irma mag bijvoorbeeld in de meest kustgebieden niet meer. Of onder strenge voorwaarden en met een dure verzekering.

“Dat is niet erg voor grote villa’s of bedrijven maar raakt mensen met lagere inkomens”, legt vastgoedbeheerder Bardfield uit.