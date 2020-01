NTR | Hoe wanbeleid Arubaanse dumpbewoners zieker maakt

Sharina Henriquez

ORANJESTAD – De Arubaanse overheid komt met de een na andere tijdelijke oplossing voor Aruba’s grootste afvalstort Parkietenbos die omwonenden ziek maakt. Maar bewoners klagen dat ze daar niet beter van worden, zelfs zieker.

Sharina Henriquez in gesprek met Stichting Parkietenbos

Zondag hield de stichting Parkietenbos van een groep bezorgde burgers een handtekeningenactie. “We willen niet alleen sluiting van de (oude) dump van Parkietenbos. Maar ook van (nieuwe dump) Ser’i Teishi”, zeggen voorzitter Edith Koolman-Tromp en woordvoerder Aldrich Croes.

De vuilstort op de heuvel van Ser’i Teishi is in 2018 gekomen om de dump Parkietenbos te ontlasten. Er ligt inmiddels al 100 duizend ton begraven, zegt beheerder Serlimar (overheidsbedrijf). Het afval wordt gescheiden en in plastic balen verpakt en dan begraven. Omwonenden klagen inmiddels van ‘een gaslucht’ die hoofdpijn, prikkende ogen en ademhalingsproblemen geeft. Dat komt dus bovenop de overlast die ze al jarenlang van Parkietenbos ervaren.

Gezondheidsschandaal

Bewoners klagen al jaren over hun gezondheid maar de overheid onderzoekt hun klachten niet. Terwijl de overheid zelf toegeeft dat de dump Parkietenbos een groot gevaar is voor de gezondheid van de omwonenden.

Serlimar heeft nu experts ingehuurd om de overlast van Ser’i Teishi te onderzoeken. Maar de verantwoordelijke minister Otmar Oduber gaf al toe dat ze vergeten waren om ontluchtingspijpen te plaatsen. Verder is de nieuwe vuilstort er gekomen zonder hindervergunning, en daarmee overtreedt de overheid zelf de wet. Het betekent voor bewoners dat de overlast onbeperkt door kan gaan.

Vuilstort Ser’i Teishi

En dat terwijl de volgende ‘tussentijdse’ oplossing zich al aandient: Serlimar neemt volgende week een kleine afvalverbrander in gebruik om onder meer medisch afval in te verbranden.

“Waarom komt die vuilverbrander weer hier staan? Mijn familie en ik zijn al ziek door de dump van Parkietenbos en vervolgens Ser’i Teishi. En nu willen ze hier vlakbij weer medisch afval gaan verbranden. Dat kan ook radioactief zijn. Ik ben echt heel bang”, zegt omwonende Anouk Balentina.

Ministers geven verkeerde informatie

Ook voor deze vuilverbrander is geen hindervergunning afgegeven. Minister Otmar Oduber heeft gezegd dat de overheid geen vergunning hoeft aan te vragen omdat ze zelf eigenaar is. Maar dat is onjuist. Betrokken ministers blijken weleens meer onjuiste informatie te verstrekken. Zoals onlangs minister van Volksgezondheid Dangui Oduber.

Op vragen afgelopen donderdag wanneer hij eindelijk een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden start, zegt de minister: “Er is tot nu toe maar één officiële klacht bij Volksgezondheid binnengekomen van een familie en die gaan wij nu dus onderzoeken. We zullen dan ook zeker de omgeving mee onderzoeken om uit te vinden wat de gevolgen zijn van de dump.”

Maar er blijken veel meer klachten bij Directie Volksgezondheid te zijn. Daar is niets mee gedaan.

Bovendien heeft de minister al sinds vorig jaar november het advies gekregen van zijn directie over die klacht van die familie waar ze toen een huisbezoek hebben gedaan. De familie is toen niet medisch onderzocht maar moest een lijst van vragen beantwoorden. Volksgezondheid heeft hen ook diezelfde maand bericht dat ze verder niets meer kunnen doen en het in handen is van andere overheidsinstanties. Van een grootschalig onderzoek is dus geen sprake.

‘ Niemand doet iets om ons te beschermen’ -bewoner Anouk Balentina

Met dat ‘kastje-van-de-muur’-spel is bewoner Balentina goed bekend. “Gisteren zagen we weer een grote brand op de dump, met enorme explosies. Mijn kinderen waren bang en ik ook. Maar het ergste is de rook, het komt door de airco’s naar binnen en mijn kinderen hebben al astma. Ik belde het alarmnummer maar die man sprak heel brutaal met mij en zei dat de brandweer toch niet komt want er is een overeenkomst met de dumpbeheerder hierover. En dat ik maar Bikker (justitieminister Andin Bikker) moest bellen als ik het niet leuk vond.”

Vandaag is Balentina naar het Openbaar Ministerie gegaan omdat ze op 25 november vorig jaar aangifte heeft gedaan van onder meer zwaar lichamelijk letsel door schuld. “De premier heeft zelf gezegd dat de dump een groot gevaar is voor de gezondheid van omwonenden. Maar niemand doet iets om ons te beschermen.”

Tot op heden heeft ze nog geen antwoord gehad ondanks meerdere verzoeken aan de hoofdofficier. De politie wilde overigens haar aanklacht niet opnemen.

‘We komen alleen als de branden te groot zijn voor Serlimar om zelf te blussen’ -brandweercommandant Edward de Cuba

Navraag bij de brandweer waarom zij gisternacht niet kwamen, levert het volgende op:

“We komen alleen als Serlimar (dumpbeheerder) zelf aangeeft dat zij assistentie nodig hebben. Dus alleen als de branden te groot zijn en zij zeggen het niet alleen aan te kunnen. We hebben deze afspraak inderdaad gemaakt, omdat onze brandweerauto’s veel schade opliepen als we de dump op gingen. Bovendien de branden zijn niet te blussen met water, alleen door af te dekken met zand. Dat kan Serlimar zelf ook”, aldus brandweercommandant Edward de Cuba.

Op de vraag hoe zij de omwonenden beschermen tegen de gevolgen, zegt hij: “Het heeft geen zin om ze bijvoorbeeld elke keer te evacueren. Want de volgende dag of dagen moeten ze toch weer terug. De dump is een heel groot probleem. Dat kunnen wij niet oplossen.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk