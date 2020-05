NTR | Honderden Curaçaose families door geldgebrek afgesloten van water

WILLEMSTAD – “Al vier jaar is deze alleenstaande moeder afgesloten van het water”, vertelt Alejandro van Putten, van Verenigde Dominicanen op Curaçao. De vrouw is niet de enige: Honderden families op Curaçao zijn door financiële problemen van water afgesloten. Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen.

De vrouw, waar Van Putten het over heeft, is haar baan verloren nadat ze kanker heeft gekregen. Hierdoor heeft ze een schuld opgebouwd bij nutsbedrijf Aqualectra waarna ze is afgesloten. De moeder van drie kinderen wordt nu door de buurt geholpen met emmers water.

In de wijk Brievengat woont een gezin met vijf kinderen die een jaar van het waternet afgesloten is geweest. Het gezin leeft onder de armoedegrens en kon de waterrekening voor het grote gezin niet langer betalen. Ook zijn ze afhankelijk van voedselpakketten. Hierdoor komen ze in contact met de stichting DASH, die ze helpt via het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Werkgelegenheid (SOAW) om opnieuw aangesloten te worden.

Reportage door Kim Hendriksen

Aqualectra zou aan het begin van de coronaperiode – in maart – zo’n 200 huishoudens die van water waren afgesloten opnieuw hebben aangesloten vanwege de hygiënische noodzaak rondom het coronavirus. Dat maakte de toenmalige minister van Economische Ontwikkeling, Giselle McWilliam, destijds via de media bekend. Aqualectra zou 2.000 andere huishoudens nog niet hebben aangesloten.

‘Dit is in strijd met mensenrechten’

“Het is de vraag of het afsluiten van stromend drinkwater legitiem is volgens internationale regelgeving”, vertelt advocaat Maya Elzinga-Soumah. In 2010 is door de Verenigde Naties (VN) in een resolutie bepaald dat het recht op water en sanitair een mensenrecht is wat is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. “Dit is niet bindend maar heeft wel een grote politieke lading”, vertelt Elzinga-Soumah.

Volgens de Human Rights Caribbean Foundation (HRCF), een stichting die zich inzet voor mensenrechten op Curaçao, is water een eerste levensbehoefte. “Iedereen heeft per dag zo’n 20 tot 50 liter schoon, veilig water nodig om te drinken, te koken en zichzelf eenvoudig schoon te houden. Een gebrek aan water kan niet alleen ziekten veroorzaken, denk bijvoorbeeld aan het regelmatig kunnen wassen van je handen, maar raakt ook aan de menselijke waardigheid”, aldus HRCF.

Werkwijze van nutsbedrijf Aqualectra

Volgens de directeur van Aqualectra Derreck Jonis moeten huishoudens die hun waterrekening niet kunnen betalen zich melden bij SOAW. “Er bestaat een subsidieregeling waarbij SOAW de kosten vergoed voor dit soort gevallen”, vertelt Jonis.

Volgens de directeur krijgt Aqualectra elke week een lijst met adressen van SOAW van wie het water opnieuw aangesloten moet worden en ligt het probleem dus niet zo zeer bij het nutsbedrijf. De minister van SOAW Hensley Koeiman was niet bereikbaar voor een reactie.

Verantwoordelijkheid van de overheid

Mensenrechtenorganisatie HRCF is bezorgd om de huishoudens op Curaçao die momenteel worden afgesloten. “Water is van iedereen en het een verantwoordelijk van de overheid van Curaçao om iedere inwoner, bij voorkeur zo goedkoop mogelijk, te voorzien van voldoende water”, zegt HRCF.

“In het verleden heeft het SOAW afspraken gemaakt met Aqualectra over het afsluiten van water, het wordt tijd om de afspraken weer eens tegen het licht te houden en er voor te zorgen dat iedereen op Curaçao toegang blijft houden tot water”, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk