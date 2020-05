NTR | Huiselijk geweld nog altijd taboeonderwerp op Bonaire

Nathaly Evertsz-Ipcedencia

KRALENDIJK – In de coronaperiode en met alle toegepaste maatregelen, zien we wereldwijd een toename van huiselijk geweld. Ook in de bijzonder Caribische gemeente Bonaire. Toch praten eilandbewoners er niet makkelijk over.

“Plotseling zagen we in één week een toename van drie gevallen van huiselijk geweld”, vertelt Inge Berben, manager van het project Huiselijk Geweld op Bonaire. Om kwetsbare gezinnen te ondersteunen, heeft de overheid samen met de hulpinstanties tachtig kinderen in een tijdelijke opvang geplaatst.

Maar huiselijk geweld vindt niet alleen plaats in de coronatijd. Berben benadrukt dat huiselijk geweld een verborgen probleem en taboe is op Bonaire. Op het moment dat een gezinslid dit probleem naar voren brengt, hebben er al diverse geweldsincidenten zich voorgedaan.

Slachtoffers aan het woord

Valeria* was een slachtoffer van huiselijk geweld. “Onze relatie heeft zes jaar geduurd. Aan het eind van iedere maand vochten we. We hebben twee kinderen. Ook tijdens mijn zwangerschap mishandelde hij mij. Toen hij me begon te verkrachten zei ik dat het nu genoeg was. Vele jaren heeft niemand mij serieus genomen.”

Volgens Valeria heeft het feit dat ze eerst aangifte deed bij de politie en dit dan weer introk, er voor gezorgd dat de autoriteiten haar geval niet serieus namen. Volgens het Openbaar Ministerie waren er vorig jaar 48 gevallen van huiselijk geweld die voor de rechter kwamen. Een van die gevallen was Martha*.

“5 oktober was de meest verschrikkelijke dag in mijn leven. In onze relatie was er sprake van ontrouw en mishandeling. Op deze dag sloeg mijn ex mij in mijn gezicht waar mijn zoontje van twee bij was. Daarna nam hij mij mee het bos in en probeerde hij mij op te hangen aan een paal.”

De rechter heeft de ex van Martha inmiddels veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. “Ik had nog nooit eerder aangifte gedaan. Ik hield van hem en ik was in alles afhankelijk van hem”, vertelt ze achteraf.

Hulp

Valeria nam een besluit en meldde zich bij de vrouwenopvang. Hier kreeg ze begeleiding om uit de relatie van mishandeling te komen. “Hoe mijn toekomst er nu uitziet? Schitterend. Zonder het gevoel dat er geen uitweg is en zonder stress”, zegt Valeria trots.

Maar niet alle slachtoffers weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Vooral mensen die uit het buitenland komen en slachtoffer zijn. Voor Martha die uit Dominica komt, was het lang onduidelijk waar ze terecht moest voor hulp. “Ik wist niet dat ik op Bonaire hulp kon krijgen”, vertelt ze.

“Ik wil dat iedere vrouw beseft dat ze het niet stil moet houden. Mishandeling houdt niet vanzelf op. Bel de politie of vertel het aan iemand. Dit kan je je leven kosten.” Ondertussen heeft Martha via de politie de benodigde hulp gekregen.

Bewustwording

In 2019 hebben de instanties een korte film gemaakt over de verschillende vormen van huiselijk geweld. Berben: “Bewust maken, opleiden en kennis overbrengen blijven een bijzonder belangrijke investering in dit probleem.”

Het kantoor voor Slachtofferhulp heeft contact met de slachtoffers. Hoeveel zaken niet voor de rechter komen? Deze instantie heeft vragen van Caribisch Netwerk daarover nog niet beantwoord.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk