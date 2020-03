NTR | Inspectie Curaçao: grote zorgen over ongedocumenteerde met chronische ziekte

WILLEMSTAD – Chronisch zieke migranten die zonder papieren naar Curaçao komen, vallen in een gat. De inspectie voor gezondheidszorg maakt zich dan ook grote zorgen hierover. Bovendien zet dit de bestaande gezondheidszorg van het eiland onder druk.

Kim Hendriksen in gesprek met Elisa Janzen en Sirving Keli

“Denk hierbij aan HIV-patiënten die structureel dure medicijnen nodig hebben, nierpatiënten die dialyse nodig hebben, langdurige intensive care-behandeling en patiënten die kanker krijgen en hier behandeld voor moeten worden”, zegt Sirving Keli, waarnemend inspecteur-generaal van de gezondheidsinspectie.

Volgens hem groeit die groep ook. “Je moet je voorstellen dat de mensen uit een land komen waar de gezondheidszorg ook al jaren niet meer optimaal functioneert. Dus de mensen komen in slechtere toestand hiernaartoe.” De inspectie heeft daarom aan instanties verzocht die humanitaire hulp geven aan deze ongedocumenteerden, om in hun pakket chronische aandoeningen op te nemen.

‘De mensen komen in slechtere toestand hiernaartoe’-Sirving Keli, waarnemend inspecteur-generaal van de gezondheidsinspectie

Hoe meer ongedocumenteerden naar Curaçao komen, hoe groter de druk ook op de bestaande gezondheidszorg op het eiland, zegt Keli. “Dat kan de gezondheidszorg niet aan.”

Het gaat de laatste jaren vooral om Venezolanen die zonder papieren komen. Zij hebben wel recht op zorg, net zoals iedereen die op het eiland verblijft. Die zorgplicht voor de overheid is in de grondwet geregeld. De kosten van die zorg komen voor rekening van de overheid.

Ziekenhuiswoordvoerder Germaine Gibbs laat weten dat de cijfers op dit moment heel laag liggen. “Het gaat om 0,5 % van de patiënten van Curaçao Medical Center.” Maar het is volgens Keli dus niet de spoedeisende zorg die de kosten van ongedocumenteerden opjaagt, maar de chronische zorg waarin de grote bedragen zitten.

De 27-jarige arts Elisa Janzen is de kliniek Salú pa Tur gestart waar ze gratis zorg geeft aan ongedocumenteerden. Ze werkt hierin samen met onder andere de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Het gaat om behandelingen of bijvoorbeeld controle die deze patiënten eerder niet kregen en waardoor ze onnodig ziek of veel zieker werden.

Ze vertelt dat steeds meer patiënten hun weg weten te vinden naar de kliniek. Vier maanden na de opening, ontving de kliniek al de duizendste patiënt. “We hebben het liever niet over nummers, maar we zien wel een toename in het aantal consulten”, aldus Janszen.

Bron: NTR/CaribischNetwerk