NTR | Knops: ‘Mooi gebaar dat politici salaris willen inleveren, maar is niet voldoende’

DEN HAAG – Dat parlementsleden en ministers op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten willen inleveren op hun salaris, is ‘een mooi gebaar’. “Maar er moet veel meer gebeuren dan dat”, vindt staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties).

Politici op alle drie autonome eilanden vinden dat ook zij opofferingen moeten doen, omdat inwoners straks met forse bezuinigingen te maken krijgen door de coronacrisis. Knops wil ook dat andere topinkomens via de overheid snel verleden tijd worden.

Politiek verslaggever John Samson in gesprek met staatssecretaris Knops

Wat het Nederlandse kabinet betreft, is het ‘een uitgemaakte zaak’ dat bestuurders op de eilanden geen riante salarissen meer kunnen blijven vangen. Zeker nu er om financiële hulp wordt gevraagd van Nederland, vindt politiek Den Haag.

Riante salarissen op eilanden verleden tijd?

“Het is onacceptabel dat aan de ene kant mensen zonder voeding zitten en aan de andere kant dit soort salarissen betaald worden voor relatief kleinschalige eilanden”, aldus Knops.

Het gaat niet alleen om de salarissen van politici zelf, maar wat de Nederlandse regering betreft ook om die bij de overheids-nv’s en bijvoorbeeld de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

De ‘torenhoge salarissen’ leiden al jaren tot veel ergernis in politiek Den Haag. De staatssecretaris hoopt dat de eilanden gaan doorpakken door ‘duidelijke uitspraken’ te doen, ‘met wetten komen en die in stemming te nemen’.

Sint-Maarten komt Haagse eis na

Ministers en parlementsleden op Sint-Maarten gaan 10 procent van hun salaris inleveren. De verlaging gaat per 1 april in en is gebeurd op voorstel van financiënminister Ardwell Irion.

Het verlagen van de salarissen is overigens al langer een harde eis van de Nederlandse regering in ruil voor liquiditeitssteun. Door eraan te voldoen, kon het eiland afgelopen vrijdag wederom op financiële hulp rekenen.

Curaçaose parlementsleden leveren tijdelijk in

Op Curaçao heeft het parlement besloten om tijdelijk 10 procent op zijn eigen salaris te gaan inleveren. Voorlopig gaat het alleen om de maanden mei, juni en juli.

Het kabinet wil een ‘solidariteitsheffing’ invoeren. Allereerst moeten de ministers en parlementariërs op hun loon gaan inleveren. Daarnaast wordt er ook gekeken naar in hoeverre ambtenaren en directeuren van overheidsnv’s dat moeten doen.

Het kabinet van premier Eugene Rhuggenaath timmert nog aan het wetsvoorstel. Daarna gaat het plan voor stemming naar het parlement.

Aruba laat nog even op zich wachten

Ook op Aruba wordt in de politieke arena volop discussie gevoerd over hoe en hoeveel politici moeten gaan inleveren. Regeringspartijen MEP en RED zijn met een wetsvoorstel gekomen.

Het plan van de coalitie is dat parlementsleden 10 procent van hun salaris gaan inleveren. Daarnaast komt hun bonus-uitkering van juni dit jaar ook te vervallen.

Een motie van Statenleden Alan Howell (POR) en Daphne Lejuez (onafhankelijk) om de komende drie maanden 1.000 Arubaanse guldens in te leveren, is gestrand.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk

Naschrift KKC:

Paul de Geus (UTS en CETX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)

Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)

Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd