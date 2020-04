NTR | Lange rijen voor supermarkten: ‘Heel blij met deze kans’

PHILIPSBURG – Voor het eerst sinds zondag 5 april waren supermarkten deze donderdag en ook vrijdag weer open voor de Sint-Maartenaren. En dat betekende lange rijen.

Velen sloegen vers fruit en groente in, maar ook water, rijst, eieren en andere essentiële voedselwaren. Sommigen kochten genoeg voor twee weken, anderen voor hoe lang ze het kunnen betalen. “Hopelijk genoeg voor een paar dagen”, zegt een man in de rij voor de supermarkt.

Het tijdelijk openen van supermarkten is de eerste stap in de ‘de-escalatie’ van de lockdown. Mensen mogen twee dagen naar de supermarkt en het tankstation. zonder speciale ontheffing. Ook de banken zijn een aantal uur open, zodat mensen hun cheques voor pensioen of loon kunnen incasseren.

Op andere dagen mogen alleen mensen de weg op met geldige rampenpassen en ontheffingen van de politiechef of ministers.

Vorige week was het al mogelijk om boodschappen thuis te laten bezorgen, maar het systeem werkte niet vlekkeloos. Er zaten soms dagen tussen bestelling en bezorging en veel mensen bestelden alcohol en luxegoederen. Alcohol werd dan ook tijdelijk verboden.

Maar donderdag mochten de winkels al weer alcohol verkopen. Sommigen sloegen meteen in, de meesten leken er rustig onder. “Ik drink niet, dus het maakt mij niet uit”, zegt een vrouw tijdens het boodschappen doen.

1500 voedselpakketten uitgedeeld

Aan mensen die zelf geen boodschappen kunnen betalen, heeft de overheid 1500 voedselpakketten uitgedeeld. Aan de volgende lading van 1500 pakketten wordt nog gewerkt. De premier zei dat die waarschijnlijk vanaf maandag worden uitgedeeld.

Meer dan 9000 mensen hebben gemeld hulp nodig te hebben via het formulier van Social Impact Assessment. Hiermee kunnen ze bij de overheid aangeven dat ze voedselhulp nodig hebben, of financiële, medische of juridische hulp.

Eiland verdeeld in zones

De lockdown wordt vanaf maandag 20 april met drie weken verlengd. Het plan voor dit vervolg is nog in ontwikkeling, de details worden later vandaag bekend gemaakt.

In een persconferentie dinsdag zei premier Silveria Jacobs al te overwegen om het eiland in twee zones te verdelen: oost en west. Elke zone zou drie dagen in de week de straat op mogen om boodschappen te doen. Colebay wordt dan waarschijnlijk het centrale punt. Daar kan politie controleren wie van de ene naar de andere zone mag reizen.

Testen in wijken

Collective Prevention Services – de GGD van Sint-Maarten – heeft de afgelopen dagen in verschillende wijken testen afgenomen om de verspreiding van het virus beter in beeld te krijgen. Vorige week zou het testen op grotere schaal al beginnen, maar de materialen waren vertraagd. De komende weken gaat het testen in de wijken door op dagen dat mensen thuis moeten blijven.

Jacobs: “We willen het echte aantal zaken beoordelen om de verspreiding te stoppen en zodat we sneller terug naar normaal kunnen.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk