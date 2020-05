NTR | Lockdown heeft vraag naar prikpil niet verminderd op Curaçao

WILLEMSTAD – Tegen alle verwachtingen in zijn vrouwen op Curaçao ook tijdens de lockdown trouw hun prikpil blijven halen bij Famia Plania. Daardoor zijn de cijfers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar redelijk stabiel gebleven.

Gedurende de lockdown bleef ‘Famia Plania’ haar diensten aanbieden, want deze Stichting ter Bevordering van Verantwoord Ouderschap op Curaçao wordt beschouwd als een ‘vitale organisatie’. Ofschoon er minder gewerkt werd dan normaal bij Famia Plania, werden wel essentiële diensten gewaarborgd zoals het toedienen van de prikpil.

“Dat er ongewenste zwangerschappen ontstaan tijdens de coronacrisis is niet ondenkbaar”, zegt Marisela Flemming, directeur van Famia Plania, “thuis opgesloten zitten in lockdown, kan betekenen dat men meer seksueel actief is. Dat zie je wel vaker in crisissituaties of bij rampen.”

Marisela Flemming over trends in anticoncpetie

Naast de prikpil is er ook veel interesse voor het anticonceptiespiraaltje. Ofschoon vrouwen slechts twee keer per week in de auto mochten stappen tijdens lock down, deden zij toch de moeite om hulp te vragen bij Famia Plania. Daar is Flemming zeer tevreden over.

Marisela Flemming over anticonceptie tijdens lockdown

De anticonceptiemiddelen bij Famia Plania zijn niet gratis, maar betaalbaar en afgestemd op de kleine beurs. Naast een dokter en een verpleegkundige geeft de kliniek ook seksuele informatie en voorlichting in de Curaçaose gemeenschap, voornamelijk op scholen. Informatie aan scholieren wordt gegeven met gebruik van illustratiemateriaal en interactieve presentatie methodes, maar de scholen zijn nog steeds gesloten dus dit deel van het werk ligt voorlopig stil.

Naast anticonceptie ook communiceren

Meyrtha Leetz-Cijntje, voorzitter van de Curaçaose vrouwenbeweging Seda, vindt dat in intensieve periodes, zoals de coronacrisis, mensen zich niet alleen seksueel, maar ook verbaal en emotioneel moeten beschermen. De vrouwenbeweging heeft daarom in de afgelopen zes weken vrouwen en gezinnen begeleid, voornamelijk daar waar er een vermoeden was van huiselijk geweld.

Leetz-Cijntje vertelt dat trainers bij de gezinnen zijn langs geweest omdat echtgenotes of de kinderen tijdens de lockdown geen aangifte wilden doen omdat ze papa niet wilden laten opsluiten. Ze zegt dat het de bedoeling is om de gezinnen erop te wijzen dat communiceren belangrijk is in deze periode en dat het belangrijk is om actief aan familieplanning te doen en voorbehoedsmiddelen te gebruiken.

Dulce Koopman in gesprek met Meyrtha Leetz-Cijntje

Seda heeft ook samen met de gezinnen aandacht besteed aan taalgebruik, communiceren met de kinderen en elkaar. Leetz-Cijntje: “‘Dat zijn voorwaarden om bewuster om te gaan met het sociale en emotionele reilen en zeilen binnen het gezin in een tijd dat veel aandacht aan elkaar wordt besteed.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk