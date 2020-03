NTR | Lokale besmetting leidt tot ‘shelter in place’

WILLEMSTAD – De Curaçaose overheid heeft de vergaande maatregel van ‘shelter in place’ afgekondigd om mensen te verplichten zowel overdag als ‘s nachts nacht thuis te blijven. Deze nieuwe, strengere aanpak moet de verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar er zijn nog veel onduidelijkheden wie wél en wie niet nog op straat mag.

‘Shelter in place’ (schuil thuis) is per direct is ingesteld omdat er corona besmettingen zijn vastgesteld onder de bevolking die niet zijn terug te voeren tot iemand die de Covid-19 besmetting uit het buitenland heeft meegebracht.

Op Aruba is dezelfde maatregel ook zondag ingegaan, daar zijn al 21 lokale besmettingen.

Er zijn nu op het eiland elf besmettingen bekend. Negen daarvan zijn redelijk simpel terug te voeren tot reizigers die hun besmetting hadden opgelopen buiten Curaçao. Nu zijn er ook twee gevallen vastgesteld onder de lokale bevolking, bij mensen die niet op reis zijn geweest, maar gewoon de laatste tijd op het eiland verbleven.

De maatregel ‘shelter in place’ komt kort na de ‘toke de keda’ (avondklok) die afgelopen zaterdag al werd afgekondigd. Vanaf 30 maart mogen mensen alleen nog het huis uit voor boodschappen of het kopen van nutsdiensten zoals gas, water en licht. Deze maatregel geldt in ieder geval voor twee weken.

Alle bedrijven worden per direct gesloten. Alleen supermarkten, pompstations, mini-markets, toko’s, botika’s (apotheken) en hardware stores mogen nog openblijven tot zeven uur ’s avonds.

Vragen

De nieuwe maatregel roept bij veel mensen vragen op. Bij zowel de avondklok als tijdens ‘shelter in place’, wordt er een uitzondering gemaakt voor ‘vitale beroepen’. Onder deze beroepen vallen mensen die betrokken zijn bij noodzakelijke processen om de samenleving draaiende te houden. Denk bijvoorbeeld aan de politie die de regels moet handhaven, artsen die naar hun werk moeten, of supermarkten die de mensen van voedsel moet voorzien.

Er is een lijst opgesteld welke mensen hieronder vallen, maar er is ook een heel groot grijs gebied. Een supermarkt die mensen van voedingswaren voorziet, mag wel openblijven. Maar een restaurant dat mensen van gekookt eten voorziet, mag dat niet.

Wie wel, wie niet

Wat met de toeleveringsbedrijven aan supermarkten? “Wij leveren verpakkingsmateriaal aan supermarkten. Zonder ons werk kunnen ze daar geen verse producten verkopen uit hun slagerij”, vertelt een bezorgde ondernemer. Hij kan nergens zijn vraag neerleggen, maar ondertussen wordt hij platgebeld door zijn personeel.

“Ik heb een security-bedrijf, dus ik val onder de essentiële beroepen. Maar hoe kan mijn personeel doorgeven dat ze op straat mogen zijn voor werk”, aldus een andere bezorgde ondernemer.

Over banken wordt nog overlegd over of mensen financiële transacties kunnen blijven doen.

Regel optimaliseren

Voor directeur rampenbestrijding Lesly Fer, epidemioloog Izzy Gerstenbluth en Ronny Cornelis van MEO was ‘vitaal’ het codewoord op alle vragen die er zijn over de specifieke invulling van de maatregel.

Fer vraagt geduld aan de mensen zodat alle nieuwe maatregelen vorm kunnen krijgen en in ‘interne processen kunnen worden geoptimaliseerd’. Dan kan straks nog duidelijker gecommuniceerd worden over hoe alle burgers zich aan de nieuwe maatregelen kunnen houden.

Bron: NTR/CaribischNetwerk