NTR | Meer massaontslagen bij hotels als Curaçaose grens niet voor juli opent

WILLEMSTAD – Het aangevraagde massaontslag bij Santa Barbara Beach Hotel is een voorbode voor de rest van de hotelsector op Curaçao. Vooral als de grens nu niet heel snel opengaat.

“Als de grenzen komende maand niet geopend worden voor toeristen, dan worden we gedwongen om onze deuren te sluiten voor onbepaalde tijd en moeten we overgaan tot het indienen van massaontslag”, stelt Terence van de Valk, eigenaar van het Kontiki Beach Hotel. “Zoals al eerder door meerdere hoteliers aangegeven, is 1 juli echt de deadline.” In het Kontiki hotel werken momenteel 275 medewerkers.

Santa Barbara Beach Hotel met 350 kamers en meer dan 250 werknemers sloot per 1 juni de deuren voor minimaal één tot anderhalf jaar. Volgend jaar verwacht het hotel pas weer dat het toerisme aantrekt en ze kostendekkend kan gaan draaien.

Directeur Miles Mercera van Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) zegt dat ook andere hotels op het eiland dezelfde beslissing moeten nemen als de grenzen voor 1 juli niet opengaan. “Er zijn direct en indirect 16 duizend mensen afhankelijk van het toerisme. Al deze mensen lopen het risico dat ze hun baan en inkomen de komende maand verliezen.” Hij waarschuwt voor dit domino-effect.

Op dit moment is het openhouden van hotels volgens eigenaar Robbin Vogels van het Avila Beach Hotel niet kostendekkend. “We krijgen wel wat mensen, maar het is echt een druppel op de gloeiende plaat.” Volgens de hoteleigenaar is de lokale markt te klein om de hotels open te houden. Ook betalen de lokalen niet dezelfde prijs als de toeristen. “Het is onmogelijk voor hotels om op deze manier te overleven.”

Volgens de hoteleigenaren moet nu een beslissing genomen worden. “Je moet ook rekening houden met de opstartfase”, legt Vogels uit. “Het is niet zo dat als we nu horen dat we 1 juli open kunnen, dat we meteen vanaf juli een volle bezetting hebben”.

‘We kunnen dit seizoen niet missen’-Terence van de Valk, eigenaar Kontiki Beach Hotel

Daarnaast is het opengaan na juli en augustus nog moeilijker omdat de meeste mensen in Nederland dan geen vakantie meer hebben. “Niet alleen missen we het seizoen, maar belangrijker nog: we verliezen de toeristische strijd met andere landen die wel voortvarend te werk zijn gegaan. Het opstarten kan dan niet meer op korte termijn en zullen we als Curaçao het toerisme weer geheel moeten opbouwen. Dit gaat jaren duren en gaat niet zonder desastreuze gevolgen”, zegt Van de Valk.

Volgens de hotelier moeten verantwoordelijke organisaties inzien wat de keerzijden van de coronamaatregelen zijn en dat het niet volledig opengaan uiteindelijk voor veel meer slachtoffers zorgt.

“Ik hoop dat dit wordt ingezien, want zonder economie is er uiteindelijk bijvoorbeeld ook geen gezondheidszorg’’, besluit Van de Valk.

Bron: NTR/CaribischNetwerk