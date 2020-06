NTR | Minister over onlusten Curaçao: ‘groepen criminelen zitten hierachter’

WILLEMSTAD – “Groepen criminelen zitten achter de branden en vernielingen”, zegt justitieminister Quincy Girigorie nadat Curaçao donderdag een tweede dag en nacht van onlusten doormaakte. Er zijn tot nu toe 55 verdachten aangehouden, onder wie protestleider Lon Mutueel.

Justitieminister Quincy Girigorie over de onlusten

Download de audio hier

.

De minister heeft het over 120 brandstichtingen, ‘van kleine in een vuilnisbak tot in een school’. De brandweer zegt dat er afgelopen nacht 75 meldingen waren. De meeste betroffen brandende autobanden, vuilniszakken en struiken. Maar ook een huis, kantoor en een klaslokaal van basisschool Pedro Luis Brion in Steenwijk brandden af.

Politiewoordvoerder Imro Zwerver sprak gisteren op de Curaçaose televisie over een ‘situatie van terrorisme’. Maar minister Girigorie heeft het over werk van ‘criminelen’.

“Het vermoeden bestaat dat deze mensen zijn aangespoord en wellicht betaald om bepaald werk te verrichten.”

Hij stelt dat de vernielingen niets te maken hebben met de sociale onrust over de bezuinigingen en onvrede over de regering. “Maar de situatie gisteravond was zwaar en pijnlijk. En gaf een machteloos gevoel omdat het aantal brandstichtingen moeilijk beheersbaar was.”

OM zoekt plunderaars

Ondertussen heeft het Openbaar Ministerie mensen opgeroepen die zich schuldig hebben gemaakt aan vernielingen en plunderingen zich te melden. In een persbericht getiteld ‘Justitie zal misdadigers aanpakken’ zegt het OM de vele beelden die afgelopen woensdag zijn gemaakt van plunderaars te verspreiden om te achterhalen wie deze zijn. Wie zich niet vrijwillig meldt, kan later reken op een veel zwaardere straf. Ook burgers worden opgeroepen om video’s en foto’s van plunderingen, brandstichtingen en andere vernielingen te whatsappen naar de politie.

Vakbonden solidair

De vakbonden tonen zich solidair met het protest van afgelopen woensdag, ook al waren de meeste leiders niet aanwezig tijdens de demonstratie. Frensley Sillie liep wel mee. Hij is voorzitter van BTG, de vakbond voor overheidspersoneel en het collectief Sentral Solaridat Sindikal (SSS) waarin tien bonden zijn verenigd. “De regering heeft zelf de escalatie uitgelokt.”

Bestuurslid Gregory Wilson van de grootste overheidsbond ABVO legt uit dat zij nu nog in gesprek blijven. “We spelen het eerst via de juiste kanalen en blijven de discussie aangaan. Want als we meteen naast de rebellen gaan staan, is dat ook een reden om ons aan te vallen. Maar als we het nodig vinden om de straat op te moeten, dan gaan we ook.”

Veel jongeren die rellen

Het waren vooral veel jongeren die meededen aan de rellen. “Logisch”, zegt Hayley Reinita-Canword die schoolmaatschappelijk werker en jongerencoach is.

“Als je honger hebt, kan je niet denken en kan je dingen niet relativeren. Jongeren kunnen ook heel snel beïnvloedbaar zijn en kunnen ook niet relativeren. Dat is logisch, want het hoort bij de ontwikkeling. Dus volwassenen moeten hen zodanig coachen om ze in de goede richting te coachen. Als dat niet gebeurt, ja dan gaan ze zulke dingen doen.”

Hayley Reinita-Canword over de jongeren die rellen

Download de audio hier

Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Bron: NTR/CaribischNetwerk