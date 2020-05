NTR | Nationale Ombudsman luidt noodklok over watervoorziening op Sint-Eustatius

Vragen van de Nationale Ombudsman over het waterprobleem op Sint-Eustatius Hoeveel Statianen zijn verstoken van water in hun eigen woning?

Hoe komen de Statianen die geen water in hun woning hebben aan water?

Is het juist dat water slechts gedurende een zeer beperkt aantal uren per dag beschikbaar is en zo ja hoeveel uren per etmaal?

Hoe wordt dit probleem op dit moment benaderd en wanneer is het opgelost?

Op welke wijze kunnen Statianen ondanks het tekort aan water de essentiële hygiëne betrachten die noodzakelijk is voor het bestrijden van het coronavirus?

Hoe worden Statianen over het in acht nemen van de hygiënevoorschriften voorgelicht met het oog op het gebrek aan water? Lees hier de brief aan staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) en aan de regeringscommissaris Marnix van Rij op Sint-Eustatius.