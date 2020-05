NTR | Nederland geeft Aruba opnieuw een renteloze lening

ORANJESTAD – Aruba mag 49,5 miljoen gulden (bijna 25 miljoen euro) lenen van Nederland. Dat heeft de Rijksministerraad vandaag besloten, zegt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes.

Het is de tweede keer in de coronacrisis dat Nederland Aruba geld leent zonder rente; op 9 april ging het om een lening van 41,8 miljoen Arubaanse gulden (ongeveer 21 miljoen euro). Dit keer is het geld voor werkgevers die daarmee de salarissen van hun werknemers moeten subsidiëren.

Duizenden banen op spel

Door de coronacrisis staan volgens de Arubaanse overheid 37 duizend van de meer dan 55 duizend banen op het spel. Vooral in het toerisme staan werknemers als sinds maart op straat. Velen krijgen ook geen salaris wat niet mag, maar toch gebeurt.

Met de subsidie wil de overheid zoveel mogelijk mensen aan werk houden en de lokale economie stimuleren.

Financiënminister Xiomara Maduro legt het uit: “We geven 60% aan subsidie en dan moet de werkgever zelf 20% bijleggen. Van de werknemers vragen we 20% in te leveren door minder uren te werken.” Op die manier kan de werknemer voorlopig 80% van zijn salaris blijven verdienen, zo is het plan.

Maar de overheid stelt ook eisen aan ondernemers om die subsidie te kunnen krijgen. Hoeveel bedrijven en werknemers daar niet aan voldoen en dus buiten de boot vallen, kon de regering nog niet zeggen.

Misstanden

Tijdens de uitkering van de speciale werkloosheidsuitkering Fase voor het eerst deze maand, liet minister Maduro al weten dat er veel misstanden naar boven komen. Bedrijven die werknemers illegaal in dienst hebben, zwartwerkers en bedrijven die niet ingeschreven staan bij de belastingdienst of sociale verzekeringsbank. Vele duizenden werknemers kunnen daardoor die uitkering niet claimen.

Bezuinigingen

Met de nieuwe lening kan Aruba nu drie maanden overbruggen, zegt de premier. Verder heeft het land nog een tweede verzoek uitstaan bij Nederland om op de internationaal kapitaalmarkt meer geld te mogen lenen. Dat verzoek behandelt Nederland op 15 mei.

Aruba moet dan wel al laten zien dat ze zelf ook genoeg bezuinigt op de overheidskosten. Er ligt nu een plan waarover eerst adviescollege Caft zich buigt. Ambtenaren en ook personeel van overheidsbedrijven en gesubsidieerde instellingen leveren 12,6% salaris in. Ministers leveren 20% in en deze week kwam het parlement na veel discussie eindelijk overeen om 25% loon in te leveren.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk