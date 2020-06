NTR | Nederlandse miljoenen voor noodhulp over paar maanden al op

ORANJESTAD/PHILIPSBURG – Het gaat hard met de miljoenen euro’s die de Nederlandse overheid aan de eilanden schonk voor noodhulp vanwege de coronacrisis. Op Aruba hebben bij het Rode Kruis ruim 12 duizend mensen om hulp gevraagd. Op Sint-Maarten spreekt de noodorganisatie van een ‘enorme trend’ van mensen die voedsel nodig hebben.

Nederland schonk vorige maand 16,5 miljoen euro aan noodhulp aan alle zes eilanden en het Rode Kruis coördineert dit. Aruba kreeg 10 miljoen gulden (bijna 5 miljoen euro) en kan daarmee 5000 huishoudens helpen tot in augustus. Maar wat dan?

“Niemand heeft een kristallen bol om de toekomst in te voorspellen, ik ook niet. Op dit moment zien we een stijgende hulpvraag waar we in ieder geval voor de komende drie maanden een antwoord voor vinden. Als de fondsen dan zijn opgedroogd, kunnen we de overheden opnieuw om hulp vragen” zegt Michel La Haye, directeur van Rode Kruis Aruba.

‘Er zijn nu zoveel mensen in de problemen. Help elkaar waar je kan’ -Michel La Haye, directeur Rode Kruis Aruba

Het Rode Kruis krijgt op dit moment geen geld van de Arubaanse overheid. Terwijl het kabinet onlangs nog zei ongedocumenteerden bijvoorbeeld niet te helpen en die maar naar hulporganisaties als het Rode Kruis moeten gaan. “Er zijn geen afspraken met de overheid hierover gemaakt op dit moment. Maar iedereen die een beroep op ons doet, proberen we te helpen. Het is voor ons niet relevant waar je vandaan komt.”

La Haye doet wel een oproep aan de bevolking om ‘elkaar te helpen’. “Er zijn nu zoveel mensen in de problemen. Kijk om naar elkaar, steun je buurman, check of het nog goed gaat met je buurvrouw. Help elkaar waar je kan.”

‘Het is een barre situatie geworden’-Mitchell Horsford, manager bij Rode Kruis Sint-Maarten

Op Sint-Maarten kan het Rode Kruis met de Nederlandse donatie 3200 families helpen voor drie maanden, zegt chef de mission, Fanny de Swarte. Kleine families krijgen 83 dollar per twee weken waarmee ze boodschappen kunnen doen. Grote families van vier tot zes personen ontvangen 183 dollar per twee weken.



Een reportage door Tim van Dijk

“Het is een barre situatie geworden met een enorme trend waarbij mensen echt voedsel nodig hebben”, concludeert manager Mitchell Horsford van het Rode Kruis.

Bron: NTR/CaribischNetwerk