NTR | Nederlandse Vereniging voor Journalisten stuurt brandbrief aan premier Aruba

ORANJESTAD/HILVERSUM – De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) maakt zich grote zorgen over de afgekondigde avondklok op Aruba die ook voor journalisten geldt. Wensly Francisco, bestuurslid van de NVJ, zegt dat de NVJ de Arubaanse journalisten wil voorzien van noodperskaarten.

De Arubaanse pers is vrijdag gelijk in protest gegaan tegen de beslissing en heeft een brief gestuurd aan de NVJ, de politie en het Openbaar Ministerie. Premier Evelyn-Wever Croes van Aruba vindt dat de maatregel geen inperking is van de persvrijheid. Volgens de premier zal de politie tussen 9 en 3 uur ‘s nachts de pers van informatie voorzien. “De pers kan vanuit huis werken”, aldus Wever-Croes.

De NVJ waarschuwt in de brief: “juist tijdens de coronacrisis spelen journalisten een cruciale rol bij onafhankelijke informatievoorziening.”

In Nederland maar ook vele andere landen behoren journalisten wel tot sectoren en beroepen die cruciaal zijn en wordt er rekening gehouden met de bijzondere positie van de pers. “Wij willen u dan ook dringend verzoeken om ook op Aruba hierin op de kortst mogelijke termijn te voorzien”, staat in de brief.

Geen perskaarten

Journalisten moeten zich met een perskaart kunnen identificeren als professionals. Op Aruba is er geen officiële persbadge via een journalisten vereniging te krijgen.

Francisco vertelt aan Caribisch Netwerk dat perskaarten naar de eilanden versturen op dit moment logistiek praktisch onmogelijk is. “Daarom kunnen journalisten op de eilanden, die voor een gerenommeerd mediabedrijf werken, zich aanmelden bij mij voor een tijdelijke digitale perskaart. Deze perskaart kunnen ze uitprinten of op hun telefoon opslaan.”

Journalisten op de eilanden van het Nederlandse Koninkrijk vallen niet onder de NVJ. Op de eilanden is er geen soortgelijke vereniging die opkomt voor de belangen van de pers. Francisco is daarom sinds zijn aanstelling als bestuurslid eind vorig jaar, bezig om de journalisten van de eilanden ook onderdeel te maken van de NVJ. Met de daarbij behorende perskaarten en scholing.

“Het is de bedoeling dat de journalisten op de eilanden in de toekomst worden geholpen met een mentorschap vanuit de NVJ”, zegt Francisco.

Wankelende persvrijheid

Het is niet de eerste keer dat Francisco geluiden over een wankelende persvrijheid op de eilanden hoort. “In gesprekken met journalisten tijdens mijn werk op de eilanden hoor ik dat journalisten belemmerd worden in hun werk. Dat politici journalisten weren en dat zij soms worden bedreigd tijdens hun werk. Het is tijd om te spreken over koninkrijksbrede journalistiek.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk