NTR | Nieuwe besmetting Curaçao: mensen wachten nog op test

WILLEMSTAD – “Er is een tweede persoon positief getest op het coronavirus”, meldt premier Eugene Rhuggenaath vandaag. Het gaat om de vrouw van de 68-jarige Nederlandse toerist die gisteren positief getest werd. De twee zitten momenteel in quarantaine in een huis nadat ze eerder in het hotel in Jan Thiel verbleven.

De man, die al een week op het eiland verblijft, kreeg begin deze week griepklachten en zit in quarantaine met zijn vrouw. Opvallend is dat de mensen waar hij direct mee in aanraking is geweest, nog niet getest zijn. Volgens een bekende van het stel zijn de namen van alle personen met wie het stel in aanraking is geweest, wel genoteerd. Maar pas maandag wordt door de GGD contact met ze opgenomen. Deze mensen wachten hun test dus ook niet in quarantaine af. De epidemioloog van Curaçao, Izzy Gerstenbluth, was niet bereikbaar voor uitleg.

Onduidelijkheid na vliegverbod

Ondertussen heeft het eiland wel een aantal maatregelen doorgevoerd. Zo is al het vliegverkeer van en naar Europa tot nader order gesloten wat veel onduidelijkheid oplevert voor Curaçaoënaars die op dit moment in Nederland zijn en terug naar huis willen. Zo ook Hilde Tuinbeek. Zij runt met haar man de Windsurfschool op Curaçao en heeft thuis twee kleine kinderen zitten.

“Ik ben in Nederland voor mijn werk. Ik heb een ticket om dinsdag weer naar huis te vliegen. Ik ga ervan uit dat deze vlucht doorgaat, maar tot op heden heb ik nog geen bericht van KLM gekregen. Via Whatsapp en de Facebook van KLM krijg ik ook geen antwoord”, aldus Tuinbeek.

Volgens berichten mogen ingezetenen van Curaçao met een retourticket en op vertoon van hun sedula (identiteitskaart) wel terug naar het eiland vliegen. Maar passagiers van KLM werd de toegang tot het vliegtuig vanmorgen nog geweigerd. (zie foto van de brief).

Evenementen afgelast

Verder zijn verschillende grote evenementen op het eiland inmiddels afgelast. Eerder deze week werd al bekend gemaakt door de organisatie Fundashon Bon Intenshon en Mojo Concerts dat het International BlueSeas Festival 2020, dat op 10 en 11 april zou plaatsvinden, is geannuleerd. Ook het Curaçao International Film Festival Rotterdam (CIIFR) heeft besloten het evenement te annuleren.

Het bekende happy hour van Zanzibar wat elke zaterdag weer honderden bezoekers trekt, gaat wel door. Terwijl de bar pal naast het hotel ligt waar de twee positief geteste personen in quarantaine zitten.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk