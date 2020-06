NTR | Nieuwe eis Nederland valt rauw op dak Aruba

Sharina Henriquez

ORANJESTAD – “We laten geen buitenlandse macht, ook niet Nederland, onze economie vernielen. Zoals is gebeurd op Curaçao en Sint-Maarten”, zegt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes nadat Nederland met een nieuwe eis is gekomen voor de derde lening van 204 miljoen florin (iets meer dan 100 miljoen euro) om het eiland in nood te helpen.

premier Evelyn Wever-Croes over de nieuwe eis van Nederland

Die nieuwe eis kreeg de Arubaanse premier deze zondag te horen toen de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops belde: instemmen met toetreding tot de consensusrijkswet financieel toezicht. “Ik vroeg: wat gebeurt er als we niet akkoord gaan voor vrijdag. Toen zei Knops dat wij de lening dan niet krijgen. Die druk is onbehoorlijk, heb ik geantwoord.”

Aankomende vrijdag beslist de rijksministerraad (RMR) over het verstrekken van nieuwe leningen aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Volgens Wever-Croes ligt er al een positief advies van financieel toezichthouder Caft om aan Aruba te lenen om daarmee de komende drie maanden salarissen en andere overheidskosten te betalen. Alsook de speciale werkloosheidsuitkering Fase uit te keren en loonsubsidie aan bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen. Ook moet met het geld de pensioenfondsen AOV en Apfa, en ziekenfonds AZV aangevuld worden.

‘Ik zou het funest vinden als hier zoiets gebeurt’ – Premier Aruba over escalatie in Curaçao

Maar nu Nederland met de nieuwe eis is gekomen, zit het eiland opnieuw in onzekerheid. Wever-Croes: “Als regering kunnen we dit keer niet alleen hierover beslissen. Het gaat om een consensusrijkswet, van een hoger niveau. Daarom moeten we de sociale partners en andere belanghebbenden raadplegen, het parlement moet akkoord gaan. Daarvoor hebben we nu drie werkdagen.”

Nadat de situatie in Curaçao afgelopen week escaleerde vanwege bezuinigingsmaatregelen, zegt de Arubaanse premier zich hierover ook zorgen te maken. “Ik zou het funest vinden als zoiets in Aruba zou gebeuren.”

In een reactie zegt de woordvoerder van Knops: “De staatssecretaris gaat niet vooruitlopen op beslissingen uit de RMR. We kunnen hier dus niet op reageren.”

Wat is een consensusrijkswet? Een rijkswet geldt voor alle landen van het Koninkrijk, inclusief Nederland dus. Een consensusrijkswet geldt voor twee of meer landen en is op basis van vrijwilligheid. In aanloop naar de verzelfstandiging van Curaçao en Sint-Maarten (2010) heeft Nederland geprobeerd om tot een consensusrijkswet financieel toezicht te komen met Aruba erbij. Maar die onderhandelingen mislukten. Vlak na 2010 deed Den Haag tevergeefs nieuwe pogingen.

Bron: NTR/CaribischNetwerk