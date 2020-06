NTR | ‘Nieuwe normaal’ ver van ideaal voor ondernemers op Bonaire

KRALENDIJK- De maatregelen tegen het coronavirus worden geleidelijk versoepeld op Bonaire. Dat betekent dat het normale leven in de Caribische gemeente weer opgepakt kan worden. Maar zonder toeristen en bezoekers in zicht blijft dit ‘nieuwe normaal’ voor veel ondernemers op het eiland ver van ideaal.

Toeristische vluchten naar het eiland zijn voorlopig nog steeds opgeschort. Ook is het nog steeds niet toegestaan om met grote groepen bij elkaar te komen of evenementen te organiseren. Ondernemers en instellingen mogen dan wel hun deuren weer openen onder strikte hygiene- en social distance regels, de vraag is of ze gaan overleven onder de nieuwe omstandigheden.

Zonder toeristen overleven

Voor de horeca en de populaire duiksector op het toeristische eiland was het de afgelopen periode behoorlijk afzien. Ondanks dat de maatregelen nu zijn versoepeld en zij weer hun deuren mogen openen is het nog maar de vraag hoe lang zij zonder toeristen kunnen overleven in dit zogenaamde ‘nieuwe normaal’.

Een reportage van Marit Severijnse en Nathaly Evertsz-Ipcedencia

Restaurant El Bigote was pas twee jaar open, toen de coronamaatregelen kwamen en het restaurant de deuren moest sluiten. Het personeel probeerde nog gratis bezorging en afhalen aan te bieden, maar dat was niet toereikend om de zaak draaiende te houden. “Op 3 juni gaan wij weer open. Met de 1,5 meter regel gaan we kijken of we omzet kunnen draaien”, zegt mede-eigenaar Okke Wessels.

“Ik ben bang dat het even gaat duren voordat het weer druk wordt op eiland” – Duikschooleigenaar Baukje Wassenaar

.

Baukje Wassenaar heeft met haar man een eigen duikschool. In februari bestaan ze een jaar. Ze hebben het zwaar te verduren en hun omzet is op dit moment nul. De situatie heeft een enorme impact op de duikschool, die het voornamelijk moet hebben van toeristen.

Ze zijn niet ontmoedigd en ze zijn klaar voor als de grenzen weer open gaan. “We hopen dat alles weer een beetje loskomt. Maar ik ben bang dat het even gaat duren voordat het weer druk wordt op eiland”, zegt Baukje.

Cultuur op afspraak

Samen komen met grote groepen is ondanks de versoepeling van de maatregelen op Bonaire nog steeds niet toegestaan. Culturele instellingen zoals theaters en musea breken hun hoofd hoe dan wel activiteiten te organiseren.



Bij de culturele instelling Magazina di Rey hebben ze als oplossing ‘rondleidingen op afspraak’. Die worden in kleine groepen gehouden met de nodige ‘social distancing’. Toch blijft het afzien voor de instelling. Zo staat de maandelijkse populaire culturele avond ‘Nos Zjilena’ al een tijdje on hold.

Tijdens deze culturele avond worden er traditionele dansen, gerechten en verhalen gedeeld. Doorgaans komen er vaak meer dan 250 bezoekers op zo’n avond af. “We zijn in gesprek met de overheid over hoe het verder moet met deze activiteit”, zegt stichting-medewerker Izain Mercera.

Niet voor iedereen sociaal

Ook in de zorginstellingen op het eiland staan ze ondanks de versoepeling van de maatregelen voor uitdagingen. “Voor ons is het nieuwe normaal al een gewoonte”, zegt coördinator Alyette Quirindongo van verzorgingshuis Fundashon Kalor di Hogar.

“Hoe vertel je een dementerende client dat hij op 1,5 meter afstand moet blijven?” – Zorgcoördinator Alyette Quirindongo

.

De coronacrisis bracht voor deze instelling extra zorgen omdat de cliënten behoren tot de risicogroep. Om deze kwetsbare groep te beschermen heeft het verzorgingshuis zich strikt gehouden aan alle maatregelen. Alleen medewerkers mochten binnen het gebouw komen en er werd veel aandacht geschonken aan de regels van hygiene.

Inmiddels mogen de cliënten weer bezoekers ontvangen. Dit gebeurt op afspraak en maximaal twee personen. “Onze enige uitdaging is om de dementerende cliënten de regels te laten volgen. Hoe vertel je een dementerende client dat hij op 1,5 meter afstand moet blijven?”, aldus Alytte.

Bron: NTR/CaribischNetwerk