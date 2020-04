NTR | Onrust en argwaan op Bonaire na nieuws over coronabesmettingen

KRALENDIJK- Lange tijd was Bonaire de enige Caribische gemeente zonder coronabesmetting. Inmiddels zijn er twee coronagevallen officieel vastgesteld. Een van de gevallen blijkt al een maand bekend te zijn bij het bestuur. ‘Waarom is dit niet eerder bekend gemaakt?’ vragen Bonairianen zich nu af.

“Er is enkele malen een test afgenomen. Elke keer kwam de testuitslag terug als niet positief maar ook niet negatief. De medici noemen dat inconclusief, oftewel niet doorslaggevend”, legt de Bonairiaanse gezaghebber Edison Rijna uit op de website van Rijksdienst Caribisch Nederland.

Speculaties en argwaan

Toch zijn veel Bonairianen na de bekendmaking er niet gerust op en sindsdien wordt er op sociale media gespeculeerd over het werkelijke aantal coronagevallen.

“Ik heb geen vertrouwen meer in wat er gezegd wordt. Ik snap niet waarom er over drie gevallen gesproken wordt en toch zijn de maatregelen niet verscherpt”, zegt eilandbewoner Liesje Felida, alleenstaande moeder.

Sinds de bekendmaking van de twee besmettingsgevallen, op donderdag 16 april, is er ook sprake van een derde besmetting. Dit geval wordt nog onderzocht omdat de eerste test hier ook geen duidelijkheid gaf.

Communicatie via audiobericht

Drie dagen later, op maandagavond negen uur besloot gezaghebber Rijna in reactie op alle onrust en speculaties een audiobericht te verspreiden.

Gezaghebber Edison Rijna reageert op de zorgen

Maar de bewoners zijn niet tevreden over de manier waarop de overheid de bevolking informeert. Ze vinden dat er onvoldoende openheid van zaken is. “De informatie moet actiever gebracht worden. Niet via een audioboodschap, maar met een persconferentie”, vindt Esmeralda Cabrera. Zij heeft een kapsalon op het eiland.

Die mag gewoon nog open zijn. Want in tegenstelling tot Europees Nederland hebben in de Caribische gemeente alleen de scholen, kerken, sportclubs en seksclubs hun deuren moeten sluiten. Verder moeten alle bewoners zich houden aan de ‘anderhalve meter afstand’, oftewel social distancing.

Gebrek aan informatie

Het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) bespreekt welke maatregelen nodig zijn om de bevolking tegen het virus te beschermen. De gezaghebber is het hoofd van het EBT. Toch blijft het voor veel Bonairianen ‘onduidelijk en vaag’ wie er allemaal nog meer in dat team zitten.

“Waar blijft de rest van het team? Ik snap niks van deze situatie. Ik wil informatie van de specialisten horen”, zegt Marcelino Hooijer. “Ik wil informatie die ik begrijp.” Hooijer is aannemer en runt een bouwbedrijf op het eiland.

Uit een rondvraag onder eilandbewoners blijkt dat veel Bonairianen meer informatie willen. Het liefst twee keer per week via een persconferentie zodat er minder geruchten de ronde gaan.

Geen nieuws is goed nieuws?

Maar of het eilandbestuur aan deze wens gehoor gaat geven is de vraag. De gezaghebber liet in zijn audioboodschap van maandag weten ‘pas bij de inwoners terug te komen als er meer nieuws is over het coronavirus’.

In de tussentijd vragen veel Bonairianen zich ook af of het eilandbestuur voldoende doet om een verspreiding van het virus tegen te gaan. De bestaande maatregelen blijven maar worden niet verscherpt.

Bron: NTR/CaribischNetwerk