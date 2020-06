NTR | Ook op Curaçao demonstratie tegen racisme

WILLEMSTAD – Onder de naam ‘Curaçao Can’t Breath’ werd woensdag door een kleine groep jongeren op het Brionplein op Curaçao gedemonstreerd tegen racisme.

‘I can’t breathe’ waren de laatste woorden van de zwarte Amerikaan George Floyd. De 46-jarige man kwam op 25 mei door politiegeweld om het leven in de staat Minnesota. Zij dood leidde tot massale protesten in Amerika en de rest van de wereld tegen racisme en politiegeweld.

Gelijke rechten en behandeling

Ook in Nederland gingen duizenden mensen de straat op in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om zich uit te spreken tegen racisme. Op Curaçao gebeurde dat woensdag door een kleine groep jonge mensen in het centrum van Willemstad.

Het doel van de groep is om vooral ook aandacht te vragen voor gelijkheid en gelijke rechten. “Het is tijd dat wij voor onzelf opkomen”, vertelt organisator Brenton Balentien.

Bron: NTR/CaribischNetwerk