NTR | Overheid negeert afspraak met rechter: extra vrees voor overlast vuilnisbelt

ORANJESTAD – Drie maanden kreeg de overheid van de rechter om de overlast van publieke vuilstort Parkietenbos aan te pakken. Die deadline is al weken verstreken zonder oplossing. Maar ook bij de rechtbank kunnen omwonenden niet meer terecht.

“Telkens is er weer een smoesje”, zegt bewoonster Anouk Balentina die in februari een spoedzaak indiende én juist op voorstel van de rechter de extra tijd aan de overheid gaf.

Maar in plaats dat de overheid toen voortvarend aan de slag ging, gebeurde er een maand niets. Vervolgens kreeg Aruba de eerste coronagevallen. Toen zei de overheid dat ze vanwege de dichte grenzen geen technicus konden invliegen. Deze moest een verbrandingsoven aan de praat krijgen. Daarin zouden ze onder meer medisch afval gaan verbranden in plaats van in de open lucht op de vuilstort.

Een verslag door Sharina Henriquez

“In de strijd tegen covid mochten specialisten nog wel invliegen, ook met de dichte grenzen. Maar voor de verbrandingsoven niet, terwijl het ook om een gezondheidsprobleem gaat. Zoals altijd, dit heeft dus geen prioriteit bij de overheid”, reageert Balentina. Ze maakt zich nu in coronatijd extra zorgen omdat ziekenhuisafval om de hoek bij haar wordt verbrand. Maar ook omdat uit studies blijkt dat mensen die dicht bij dit soort afvalstorten wonen, extra gezondheidsrisico’s lopen als ze het virus krijgen.

De overheid negeert de afspraak met de rechter maar de spoedzaak zit nu ook vast, vertelt Balentina. De overheid heeft een Curaçaose advocaat ingehuurd en deze kon door de dichte grenzen niet komen. Balentina zegt dat de rechtbank toen voorstelde om de zaak per videoconferentie te vervolgen. Maar toen zij daar vragen over stelde, besloot de rechtbank om de behandeling op te schorten.

‘Hier op Aruba hebben we minder rechten dan andere Nederlanders in het Koninkrijk’ – Anouk Balentina, bewoonster Parkietenbos

Ook wil de rechter ineens een plaatsopname doen. “Hoe kan hij vaststellen of de situatie is verbeterd als hij hier niet eerst bij het begin van de zaak is geweest? Hoe kan hij vergelijken?”, vraagt Balentina zich af. Ze voelt zich opnieuw in de steek gelaten, zegt ze.

“In Sint-Maarten kwam de rechter wel snel tot uitspraak om de open afvalverbrandingen te stoppen. Het Openbaar Ministerie daar voegde zich ook in de zaak van de burgers. Maar hier krijg ik niet eens antwoord op mijn aangifte, e-mails aan het OM. Hier op Aruba hebben we minder rechten dan andere Nederlanders. Hoewel we in hetzelfde Koninkrijk zitten.”

Balentina heeft verder de Tweede Kamer-fracties aangeschreven, maar die antwoorden dat het aan Aruba zelf is om het op te lossen. De afgelopen dagen waren er weer flink wat branden op Parkietenbos. “Nu ga ik internationaal, want er is geen andere uitweg.” Hoe of wat ze gaat doen, wil Balentina nog niet kwijt.

Onderzoek gezondheid Minister Marisol Lopez-Tromp die inmiddels verantwoordelijk is geworden voor Parkietenbos en afvalverwerking op het eiland, zegt niet te willen reageren op zaken die nog bij de rechter liggen. Vorig jaar beloofde minister Dangui Oduber (Volksgezondheid) na een zeer kritisch rapport van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie Paho, dat er een grootschalig onderzoek komt naar de gezondheid van de omwonenden van Parkietenbos. Dat is nog niet gebeurd.

Bron: NTR/CaribischNetwerk