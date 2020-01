NTR | PdVSA betaalt om nog even op Curaçao te blijven

José Manuel Dias in gesprek met Marcelino De Lannoy



WILLEMSTAD – Ondanks dat het contract tussen Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA) en Refineria di Kòrsou (RDK) is beëindigd, zal PdVSA betalen om nog enige tijd op het terrein van de Isla-raffinaderij te verblijven.

De reden is dat PdVSA via het bedrijf Refineria Isla B.V. nog steeds opgeslagen producten heeft in verschillende tanks, zowel op het terrein van de raffinaderij als op Bullenbaai. RDK, eigenaar van de installaties, zegt dat PdVSA over de productvoorraad kan beschikken en deze op de internationale markt kan verkopen.

The Klesch Group

Op de valreep sloot RDK vorig jaar een deal met The Klesch Group als de nieuwe exploitant van de raffinaderij en de overslag bij Bullenbaai. The Klesch Group neemt pas over paar maanden alles over. PdVSA wilde een jaar de tijd krijgen om de raffinaderij over te dragen, maar hier is geen overeenkomst over gesloten en PdVSA zou gelijk moeten vertrekken.

Zolang de PdVSA op de installaties van de raffinaderij verblijft, moet er betaald worden voor het gebruik van de tanks. “Wij zullen de tanks aan hen verhuren”, zegt Marcelino De Lannoy, interimdirecteur van de RDK. De Lannoy rekent er op dat het Venezolaanse bedrijf voldoende zal verdienen aan de verkoop van producten om de ontslagregeling van ongeveer 900 medewerkers, die voor de Refineria Isla B.V. werkten, te betalen.

De deal zorgde voor onrust onder medewerkers. Zij willen garantie dat Klesch het huidige personeel overneemt. De medewerkers zijn opgeroepen om zich aan te melden RdK, die voor zes maanden de Isla draaiende houdt. Bijna alle medewerkers hebben zich gemeld.

Onrust onder werknemers groeit Het Isla-personeel was in 2019 bezorgd over hun toekomt en liet dit duidelijk merken. Dit leidde tot meerdere stakingen en opstootjes. In de loop van het jaar kozen meerdere medewerkers eieren voor hun geld en verlieten het eiland. Verschillende headhunters zijn al enige tijd actief om (oud)werknemers van de RdK te rekruteren voor banen in onder andere Nederland, waar een groot tekort is aan gespecialiseerd personeel. Lees meer: Braindrain zorgelijk voor voortzetting raffinaderij Curaçao

Gerelateerde artikelen:

Bron: NTR/Caribisch Netwerk