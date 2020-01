NTR | Premier Sint-Maarten: ‘geen tijd om lang te onderhandelen over coalitie’

PHILIPSBURG – De Nationale Alliantie (NA) van partijleider Silveria Jacobs heeft weinig tijd nodig gehad om tot overeenstemming te komen met een coalitiepartner. Binnen twee dagen na de verkiezingen tekende Jacobs een overeenkomst met de Verenigde Volkspartij (UPP) geleid door Rolando Brison.

De twee partijen hebben samen tien van de vijftien zetels in het nieuwe parlement. Nog voor de inkt op het papier droog was, verscheen de eerste barst in de samenwerking. NA-parlementariër Christophe Emmanuel weigerde, omdat hij voorkeur heeft voor samenwerking met de Verenigde St. Maarten partij (USp).

Justitie belangrijke post

Een belangrijke post is die van minister van Justitie. Het gevangeniswezen op Sint-Maarten is al langer in opspraak en het Koninkrijk staat onder toezicht van de Europese Commissie voor Rechten van de Mens voor wantoestanden in de politiecellen. Jurendy Doran, die veruit de meeste stemmen won voor de NA is nu de interim-minister van Justitie. Het is nog niet duidelijk of hij zijn post behoud.

Jacobs wil om tafel met de Nederlandse regering over de wederopbouwplannen en hoopt op meer steun. “We zitten in een vicieuze cirkel. We hebben niet genoeg fondsen om alles uit te voeren en dan worden we op het matje geroepen omdat we niet op tijd aan de voorwaarden van Nederland voldoen.”

Wederopbouw

In totaal heeft Nederland 550 miljoen euro aan hulp voor Sint-Maarten beloofd en dit is aan voorwaarden gebonden. Het wederopbouwfonds wordt niet alleen gebruikt om problemen op te lossen veroorzaakt door orkaan Irma in 2017, maar ook om projecten duurzaam te maken. Zoals het vliegveld, woningbouwprojecten en de afvaldump.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk