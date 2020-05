NTR | Protesterende ambtenaren op Aruba: ‘we willen gehoord worden’

ORANJESTAD – “We willen gehoord worden, we willen respect”, zingen de ambtenaren, leraren en politieagenten in een gezamenlijke demonstratie tegen de bezuinigingen van het Arubaanse kabinet die vooral door de Nederlandse eisen voor hulp, zijn afgedwongen.

Een reportage van Sharina Henriquez

“Mensen zeggen dat we niet solidair willen zijn. Dat zijn we wel en we willen zeker inleveren. Maar de ministers doen gewoon hun ding achter onze rug om zonder ons te raadplegen. We weten dan niet waar we aan toe zijn”, zegt een protesterende docent uit het middelbaar beroepsonderwijs.

Aan de oproep van onderwijsbond Simar, politiebond SPA en ambtenarenbond Seppa om te protesteren, hebben een paar honderd mensen gehoor gegeven. De bonden leveren brieven en petities in bij het parlement en het kabinet.

Maandag gesprek

De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes komt met collega-ministers deze persoonlijk in ontvangst nemen. Actievoerders, pers én ministers houden zich daarbij niet aan het advies om afstand van elkaar te houden.

Wever-Croes legt onder luid gejoel van de demonstranten uit dat Aruba onder grote druk staat van het Koninkrijk om aan de eisen voor hulp te voldoen. “Maar we gaan deze maandag de dialoog aan met jullie”, belooft ze de vakbonden.

De vraag blijft wat er met zo’n dialoog bereikt kan worden. In het debat met de Tweede Kamer heeft het Nederlandse kabinet al laten weten niet meer open te staan voor een dialoog met de eilanden over de hulpvoorwaarden.

Toch pleit Magaly Brito van ambtenarenbond Seppa nog steeds dat Nederland ruimte geeft aan Aruba om de eigen discussie over de bezuinigingen aan te kunnen gaan. “Wie weet komen we met elkaar (vakbonden en overheid, red.) dan tot meer bezuinigingen dan wat Nederland nu eist.”

Het protest ging niet alleen over de bezuinigingen, maar ook de gebreken in het onderwijs. Scholen zeggen problemen te hebben om maatregelen tegen corona in te voeren.

De demonstratie heeft veel negatieve reacties onder de Arubanen losgemaakt. Vooral in de sociale media regent het tijdens en na het protest aan commentaren tegen de ambtenaren en andere actievoerders.

“Werknemers in de privésector hebben 50 tot 100% van hun salaris verloren. Waarom moeten zij (ambtenaren, red.) zich nu zo egoïstisch gedragen terwijl het hele land in crisis is”, aldus een reactie.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk

Naschrift KKC

De Rijksministerraad coronavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao.

2020 05 13 – RMR 2de Liquid… by Knipselkrant Curacao on Scribd