NTR | Psycholoog: Voel je corona stress? Vraag dan hulp!

Heb jij hulp nodig? Stichting Skuchami op Curaçao is bereikbaar via +5999 690 0593 (Banda Ariba) +5999 690 3306 (MeiMei) en +5999 690 0595 (Banda Abou) Mental Health Foundation op Sint-Maarten is bereikbaar via +1 721 542 1677 Mental Health Caribbean is bereikbaar op Bonaire via +599 7170125 op Sint-Eustiatius via +599-3180099 en op Saba via +599- 4160196 Stichting Respaldo op Aruba is bereikbaar via +297 281 5000



In Nederland kun je voor hulp bellen met 0900-0113