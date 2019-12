NTR | Sint-Maarten gaat met alarmerende problemen gevangeniswezen nieuw jaar in

PHILIPSBURG – Containercellen van Bonaire moesten de uitkomst bieden voor het alarmerende cellentekort op Sint-Maarten. Maar drie maanden later zijn de containercellen nog niet in gebruik. Minister Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) stelt dat ‘de voortgang nog altijd (te) veel tijd in beslag neemt’. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Het cellentekort zorgt voor een overvolle gevangenis. Dit is zo hoog opgelopen, dat de gevangenen in opstand kwamen en Sint-Maarten Nederland moest vragen om militaire bijstand. Ook staat het Koninkrijk onder supervisie van de Raad van Europa omdat verdachten onder meer te lang in politiecellen worden opgesloten.

De supervisie zou in het najaar geëvalueerd worden maar dit is verzet naar volgend jaar, schrijft Knops. “Het gevangeniswezen op Sint-Maarten blijft een punt van zorg”, aldus de minister.

De gevangenen in de Pointe Blanche-gevangenis staakten sinds oktober tot begin december vanwege de leefomstandigheden in de gevangenis. Zij legden hun werkzaamheden in gevangenis neer en weigerden terug te gaan naar hun cellen. De gevangenen hebben een lijst van twintig eisen. De interim-minister van Justitie Egbert Doran heeft meeste eisen ingewilligd, maar het cellentekort is nog niet opgelost.

De lijst bestond uit eisen zoals een werkende wasmachine, pest control, een magnetron en toegang tot tandarts- en dokterbezoeken. Volgens advocaat Sjamira Roseburg, die namens de gevangenen spreekt, hebben de gevangenen op papier enkele deadlines ontvangen. Maar voor het verlichten van de volle gevangenis is nog geen harde deadline gegeven.

Elektronisch toezicht

In de brief aan de gevangenen schrijft minister Doran niets over het in gebruik nemen van de containercellen. Hij schrijft dat ‘eer het elektronische toezicht up and running is, er verlichting komt voor overvolle cellen.’ Een deadline wanneer dit gebeurt, geeft hij niet.

Vernon Illidge, woordvoerder voor het ministerie van justitie, zegt geen antwoord te kunnen geven over het in gebruik nemen van de containercellen of het elektronisch toezicht-programma. “Wij zijn nog bezig met een beraming. Er is geen nieuwe informatie.”

Navraag bij het Openbaar Ministerie van Sint-Maarten leert dat voor hen de situatie even nijpend is. “De druk op de detentiecapaciteit neemt toe en er zijn nog geen cellen of elektronisch toezicht”, zo bevestigt hoofdofficier van justitie, Mirjam Mol.

Een reden voor de trage voortgang is onder meer wisseling van het kabinet. In september viel het kabinet en in november trad de interim-regering aan. Op 9 januari zijn er verkiezingen. Knops schrijft in zijn brief dat er elke twee weken contact is met Sint-Maarten over de voortgang. “Het is van belang dat Sint-Maarten zich blijft inzetten voor een spoedige afwikkeling van de afgesproken verbetermaatregelen”, vindt Knops.

OM luidt ook de noodklok

Het Openbaar Ministerie op Sint-Maarten zit met de handen in het haar. Er worden steeds meer ernstige gewelddelicten opgelost en langdurige gevangenisstraffen opgelegd maar er is amper plek om verdachten op te sluiten. Lees meer: Grote zorgen over nijpend cellentekort: val kabinet Sint-Maarten vertraagt aanpak

Bron: NTR/CaribischNetwerk