NTR | Sint-Maarten stelt heropening grens VS uit: ‘alarmerend veel besmettingen daar’

PHILIPSBURG/ORANJESTAD – Sint-Maarten doet de grens met de Verenigde Staten morgen 1 juli toch niet open. “Er zijn daar alarmerend veel besmettingen’, legt minister Ludmila de Weever de beslissing uit die ze vanmiddag pas bekendmaakte. De uitstel is voor twee weken.



“We gaan nu zo’n 3000 passagiers per week missen. Het is een hele moeilijke beslissing voor onze economie. Maar voor de gezondheid van ons eiland is het een gemakkelijke beslissing”, zegt de minister voor toerisme, economie, transport en telecommunicatie.

Sint-Maarten en Aruba zijn de enige landen in het koninkrijk die al in juli de grens met de VS willen openen. De reden is dat hun economieën afhankelijk zijn van Amerikaans toerisme. Ze nemen daarmee een veel groter risico dan Curaçao, de BES-eilanden en ook Nederland. Deze houden hun grenzen met de VS nog gesloten.

‘Kans Amerikaanse toerist met corona 10 tot 50 keer zo hoog’

Beide landen weten al sinds eind mei dat ze een groter risico nemen. Dat blijkt uit het laatste (derde) advies van het Outbreak Management Team (OMT) Cariben aan de gezondheidsministers van alle landen. Op basis van dit advies hebben de bestuurders van de eilanden besloten hoe ze hun grenzen zouden openen.

Daarin staat onder andere dat ‘de kans op een toerist met Covid-19 tien tot vijftig keer zo hoog is als deze uit de Verenigde Staten komt dan als deze bijvoorbeeld uit Nederland komt’. Toch besloten Sint-Maarten en Aruba dus dat risico te nemen. Met allerlei voorzorgsmaatregelen zeggen de eilanden dat risico beheersbaar te houden.

‘We houden nog vast aan de beslissing om op 10 juli te openen’- gezondheidsminister Aruba

Maar ze doen dat op verschillende manieren. Amerikanen moeten zich testen vóór ze op het vliegtuig naar Sint-Maarten stappen. Van Aruba mogen ze dat ook bij aankomst op de luchthaven doen. Bij een test vooraf zouden Amerikaanse vliegmaatschappijen anders niet meer naar Aruba willen vliegen, zei de gezondheidsminister Dangui Oduber een paar weken terug.

De vraag van Caribisch Netwerk bij hoeveel nieuwe besmettingsgevallen in de VS, Aruba alsnog afziet van de grensopening op 10 juli, beantwoordde Oduber gisteren niet. “We houden nog vast aan de beslissing om op 10 juli te openen.” Hij zegt wel dat aan de Amerikaanse overheid is gevraagd of Aruba de grens ook alleen met minder risicovolle staten kan openen.



Rest blijft dicht voor Amerika

Nederland volgt Europa, die laat voorlopig nog geen Amerikanen toe. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius openen daarom ook nog niet met de VS. Het bestuur van Bonaire zei afgelopen vrijdag 26 juni nog niet te weten of ze extra maatregelen nemen tegen passagiers uit Aruba als dit eiland de grens met de VS heeft geopend. Ook Curaçao houdt nog een slag om de arm. Vooral dit laatste is belangrijk omdat vluchten van KLM en TUI op de lijn Nederland-Aruba een tussenstop op Curaçao maken.

