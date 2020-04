NTR | Slapeloze nachten in Nederland voor voedselpakketten op Curaçao

HILVERSUM – Ook vanuit Nederland proberen mensen de Caribische eilanden te helpen aan voedselpakketten. Zoals Nasha Desbarida, die slapeloze nachten heeft van de coronacrisis op Curaçao.

Normaal gesproken werkt Desbarida in Nederland als zelfstandige juridisch adviseur. Dat werk heeft ze stilgelegd door de coronacrisis op de eilanden. “Plotseling zit ik in de voedselpakketten, dag en nacht.”

Van de 160.000 inwoners van Curaçao, hebben naar schatting 15.000 huishoudens ‘menswaardige’ voedselpakketten nodig, vertelt Desbarida.Slapeloze nachten heeft ze. ”Je maakt je zorgen. Hoe komen we aan dat geld? Hoe kan je zoveel geld ophalen? Dat is toch ontzettend moeilijk.”

Nasha Desbarida vertelt haar verhaal bij Kwesties op NPO Radio 1

‘16,5 miljoen euro is niet voldoende’

Meehelpen is voor Nasha de enige optie. Ze moet denken aan haar eigen jeugd, waarin ze armoede in haar wijk van dichtbij zag. “Ik denk aan al die mensen die op de grond slapen en die ‘s ochtends wakker worden met honger. Ik denk aan al die ouders die niet eten, omdat ze hun kinderen te eten moeten geven.”

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) heeft vrijdag 16,5 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. “We waarderen het echt enorm! Maar het zal niet voldoende zijn”, aldus Desbarida.

Venezolanen verscholen op het eiland

Curaçao kampt met nog een andere crisis: de 15.000 Venezolanen die al een paar jaar door de situatie in Venezuela nog ongedocumenteerd op het eiland zitten en zich verschuilen voor de autoriteiten.

“Die mensen kloppen ook aan bij de hulporganisaties”, ziet Desbarida. “Die moeten we in bescherming nemen. Het is belangrijk dat je aan hun privacy denkt.”

Geld doneren?

Nasha en andere hulpverleners hopen op minimaal drie maanden aan voedselpakketten voor het eiland. Verschillende organisaties werken nu samen hieraan: de Voedselbank, KSD, Unidat di Bario, Rotary Club Willemstad, Caritas en Aliansa. Wie geld wil doneren, kan dat via: www.ksd.cw

Het debatprogramma Kwesties (NTR) werd in samenwerking met Caribisch Netwerk gemaakt. Elke zondag live tussen 20.00 en 21.00 uur (Nederland) op NPO Radio 1.

Bron; NTR/CaribischNetwerk