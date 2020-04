NTR | Supermarkten op Sint-Maarten mogen tijdens lockdown bezorgen

Harriot Voncken

PHILIPSBURG – Supermarkten op Sint Maarten mogen vanaf dinsdag boodschappen gaan bezorgen, bij bestellingen ‘in noodgevallen’. Dat maakte minister-president Silveria Jacobs maandagavond bekend. Mensen met financiële problemen kunnen hulp of voedselpakketten aanvragen bij de overheid.

Met de mogelijkheid tot bezorgen wil de Sint-Maartense regering tegemoetkomen aan de mensen die geen kans hadden om boodschappen te doen toen het eiland afgelopen zaterdag op totale lockdown ging. Ook hoopt de overheid zo voedselverspilling tegen te gaan omdat supermarkten anders verse spullen weg moeten gooien.

Pasta voor ontbijt, lunch en avondeten

Sacha van der Wouden is een van de personen op Sint-Maarten die niet genoeg eten voor twee weken in huis omdat ze werd overvallen door de lockdown zaterdagavond. “Toen er die ochtend nog geen officiële mededeling was gegeven en ik de lange rij zag bij de supermarkt waar mensen niet altijd genoeg afstand hielden, dacht ik: dan kan ik beter maandag gaan.”

‘Geef die voedselpakketten niet aan mij, maar aan iemand die het hard nodig heeft’

Zij en haar vriend kunnen met z’n tweeën net een week vooruit. “Dan is het pasta voor ontbijt, lunch en avondeten. Niet leuk, maar we redden het wel.” Een voedselpakket wil Sacha niet, liever heeft ze dat de supermarkt weer opengaat.

“Geef die voedselpakketten niet aan mij, maar aan iemand die het hard nodig heeft. Ik kan boodschappen betalen, maar dan moet de winkel wel open zijn.”

Strenge regels voor thuisbezorging

Voor het bezorgen aan huis hebben supermarkten een lijst aan regels gekregen. Zo moeten ze ontheffing aanvragen voor bezorgers om de weg op te gaan, mogen alleen gezonde medewerkers worden ingezet en moeten bezorgingen voor de deur worden geplaatst.

Als ze maar een bepaald aantal bezorgingen per dag kunnen doen, dan moeten de supermarkten klanten informeren op welke dag en tijd ze zullen leveren. De supermarktlocaties blijven voor het publiek gesloten.

Zo vraag je een voedselpakket en hulp aan

Mensen die hulp van de overheid nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen geld hebben om eten te kopen, kunnen dat melden bij de overheid door dit formulier of dit formulier in te vullen. Hoewel mensen zonder verblijfsvergunning zich afvragen of er gevolgen zijn voor hen is de hulp bedoeld voor iedereen, ongeacht verblijfstatus.

Hoe snel iemand na het invullen van een formulier een voedselpakket krijgt, is nog niet bekend. De premier kan wel melden dat het uitdelen van de eerste pakketten al is begonnen.

Hulp van vrijwilligers

Vrijwilligers van de Freegan Food Foundation – een stichting die al meer dan twee jaar gratis voedsel uitdeelt aan hulpbehoevenden – helpen ook bij het inpakken van de voedselpakketten en hygiëne zakken. “Dat is zondag pas begonnen”, zegt DJ Jansen-de Jong, een van de oprichters van de stichting.

Freegan Food Foundation heeft afgelopen week zelf al 700 hulpverzoeken gehad. Ze hebben inmiddels 1300 huishoudens in hun whatsapp-netwerk. Ook hebben ze mensen geholpen met het invullen van het overheidsformulier.

Jansen-de Jong: “Vooral senioren hebben geen idee hoe zoiets werkt. Anderen hebben geen internet thuis, of een laatste beetje beltegoed en kunnen geen nieuw credit kopen. Bovendien is het formulier niet in het Spaans of Frans beschikbaar.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk