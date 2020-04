NTR | Thuiswerken met kinderen: ‘Maak planning en durf om hulp te vragen’

Over Urisha Blake Urisha Blake werd in 1993 geboren op Sint-Eustatius. Na het behalen van haar middelbare schooldiploma vertrok zij naar Nederland waar zij een opleiding volgde tot docent Engels. Na haar studie kon ze direct aan de slag als docent op een middelbare school in Rotterdam. Naast haar werk als docent komt Urisha ook op voor de rechten van kinderen met name voor afro-Caribische meisjes. Dat doet ze onder andere doormiddel van haar uitgesproken vlog ‘Island Girl Chronicles’. Begin maart verhuisde Urisha vlak voor de coronacrisis van Rotterdam terug naar haar eiland Sint-Eustatius. “Ik wil op mijn eiland bijdragen aan de ontwikkeling en empowerment van Caribische jongeren, oftewel de toekomst”, vertelde ze vlak voor haar vertrek in maart. De coronacrisis legde veel van haar dromen stil. Maar dat weerhoudt de jonge docent er niet van om op andere manieren haar gemeenschap te helpen. Zo helpt ze ouders en jongeren nu bij thuisscholing en neemt ze vlogs op om haar eilandgenoten te inspireren en een hart onder de riem te steken.