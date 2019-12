NTR | Tien jaar geen toezicht op notarissen Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Burgers die klachten over notarissen willen indienen als zij vinden dat deze zich niet aan de regels hebben gehouden, kunnen niet bij de Kamer van Toezicht op het Notariaat terecht. Deze is namelijk niet actief want sinds 2010 heeft de Kamer geen notaris-lid.

Een gedupeerde is Demitrus Marlin. Hij diende in 2015 al een klacht in tegen een notaris maar die werd toen niet behandeld. Hij stuurde dat jaar ook een brief naar de gouverneur van Sint-Maarten over de afwezigheid van de Kamer van Toezicht. Zijn brief is destijds doorgestuurd naar het ministerie van Justitie. Hij meende dat het probleem was opgelost en ging dit jaar opnieuw met een klacht over een notaris naar de Kamer.

Marlin: “Er zijn nu procedurele fouten gemaakt tijdens het veilen van mijn appartementen. Zo lag er volgens mij nog beslag op. Mijn klacht is doorgestuurd naar de betrokken notaris. Als er geen zitting komt, zou ik zeer verrast zijn. Welke wegen kan ik dan bewandelen? Ik ben ook bij de ombudsman geweest maar die verwijzen naar de Kamer van Toezicht.”

Niemand beschikbaar

De Kamer van Toezicht valt onder het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De Kamer moet uit twee rechters en een notaris-lid bestaan.

Maar omdat Sint-Maarten slechts drie notarissen heeft en drie kandidaat-notarissen, is er niemand beschikbaar, legt de rechtbank van Sint-Maarten uit. De notarissen willen niet de klachten tegen hun collega’s behandelen, de gemeenschap op het eiland is te klein daarvoor, aldus de rechtbank.

Het is wettelijk vastgelegd dat zo’n Kamer er moet zijn; toezicht draagt bij aan kwaliteit en betrouwbaarheid van het notarisberoep. De Kamer kan boetes uitdelen tot 10.000 gulden en zelfs notarissen uit het ambt zetten.

Een rechtszaak, zoals een kort geding, is momenteel voor Sint-Maartenaren de enige manier om een conflict met een notaris op te lossen. Er is bijvoorbeeld geen geschillencommissie.

Inmiddels heeft Marlin een rechtszaak aangespannen tegen een notaris. Hij blijft ondertussen in afwachting van een reactie van de Kamer. “Door mijn conflict met de bank en ook notaris, is een deel van mijn appartementen geveild en heb ik nog steeds een schuld bij de bank. Daardoor kan ik geen nieuwe projecten starten of leningen afsluiten.”

‘Opvallend dat Sint-Maartenaren zaken aanspannen tegen hun notaris om het lange wachten’

Sinds Sint-Maarten autonoom werd op 10 oktober 2010, komen de klachten door de niet-actieve Kamer op de stapel. Dat zijn er tot nu toe vijf.

“De Kamer van Toezicht is wel actief op Curaçao en heeft drie tot vier keer per jaar zitting. In principe zou deze Kamer ook klachten over Sint-Maarten kunnen behandelen, alleen zijn Curaçaose notarissen niet bevoegd op Sint-Maarten”, reageert de rechtbank.

“Daarvoor is een wetswijziging nodig en daarover gaat het ministerie van Justitie. Die wetgeving is echter nog niet afgerond. Dan zou een notaris uit Curaçao bijvoorbeeld als deskundige lid kunnen worden.” De rechtbank heeft notarissen uit Curaçao bereid gevonden om lid te worden van de Sint-Maartense Kamer van Toezicht.

De rechtbank van Sint-Maarten geeft tot slot aan dat zaken tegen notarissen niet ongewoon zijn. “Dat komt ook in Nederland of Curaçao voor. Opvallend is wel dat Sint-Maartenaren soms zaken aanspannen tegen hun eigen notaris omdat ze te lang moeten wachten.”

De notarissen zijn ook om reactie gevraagd. Twee verwezen terug naar de rechtbank, de derde reageerde niet.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk