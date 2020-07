NTR | Tweede Kamer blijft hervormingen eisen van eilanden in ruil voor geld

Nederland belooft inwoners Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ‘perspectief’ De staatssecretaris zegt de zorgen op de eilanden te hebben gehoord en die te begrijpen. Hij belooft namens het Nederlandse kabinet de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (economisch) ‘perspectief te bieden’ in ruil voor de offers. Er gaan ‘de komende jaren’ miljoenen euro’s richting de eilanden, maar dan moeten die wel met alle wensen uit Den Haag instemmen. “Alleen als Nederland de komende jaren met heel veel Nederlands belastinggeld garant staat, kunnen we sturen op resultaat en de goede toekomst voor de landen.” “Dat vraagt offers en leiderschap. En in ons geval is dat voorwaarden stellen”, zegt Knops. “Er is geen ruimte meer voor verder uitstel. Want als we doen wat we deden, dan krijgen we wat we hadden: te weinig resultaat en stekelige verhoudingen.”