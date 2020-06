NTR | Tweede Kamer eist snellere oplossing voor tekort aan drinkwater op Sint-Eustatius

DEN HAAG – Het kabinet moet veel sneller met oplossingen komen voor de problemen met drinkwater op Sint-Eustatius, vindt de Tweede Kamer in een debat woensdag met staatssecretaris Knops. Inwoners een half jaar lang laten wachten is geen optie, vinden verschillende partijen.

Al weken kunnen inwoners maar een paar uur per dag drinkwater krijgen. Op sommige dagen komt er niets uit de kraan. De problemen lijken elke week groter te worden, met waterleidingen die steeds langs de weg barsten.

Veel inwoners, en vooral de mensen die geen regenbak hebben, zullen ‘tot het einde van het jaar rekening moeten houden met allerlei noodmaatregelen’. “Ik kan het niet mooier maken, maar we zetten alles op alles om de beschikbaarheid van drinkwater te garanderen”, zegt staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties).

‘Inwoners kunnen niet half jaar wachten’

Een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen en de woorden van staatssecretaris Knops, stellen lang niet alle partijen gerust. D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA eisen alsnog via een motie dat het kabinet ‘met spoed’ hulp gaat bieden op het eiland om het drinkwaterprobleem op te lossen.

Ook Sint-Eustatius zit tenslotte in een coronacrisis waarin het RIVM mensen oproept om vaak hun handen te wassen. Daarnaast is en blijft water een eerste levensbehoefte, benadrukken de partijen. “Inwoners kunnen niet een half jaar lang wachten op beschikbaarheid van voldoende stromend water”, aldus Kamerlid Antje Diertens (D66).

GroenLinks heeft in de afgelopen weken twee keer Kamervragen gesteld over de situatie. “De oplossing van de problemen laat op zich wachten”, vindt Kamerlid Nevin Özütok. “Bewoners hebben in de tussentijd geen alternatieven voor bijvoorbeeld de eigen wateropslagvoorzieningen, waarvoor de afgelopen tijd een ontmoedigingsbeleid werd gevoerd.”

School dicht door watertekort

Deze week moest ook nog de Gwendoline van Puttenschool kinderen naar huis sturen, omdat er een dag geen water was en de hygiëne niet gegarandeerd kon worden. “Er is afgesproken met scholen dat ze dat ze water per tankwagen geleverd kunnen krijgen”, reageert Knops op deze situatie.

Kabinet belooft snellere oplossingen

Wanneer er snellere oplossingen komen en hoe die eruit gaan zien, kan de staatssecretaris nog niet aangeven. Knops zegt eerst te gaan overleggen met verantwoordelijke minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. “Alles wat er over gezegd is, daar ben ik het mee eens. Dit hoort gewoon goed geregeld te worden”, aldus Knops.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk