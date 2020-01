NTR | Uitslag verkiezingen Sint-Maarten flink verlaat, NA en UPP meeste stemmen

PHILIPSBURG – De verkiezingen voor een nieuwe regering in Sint-Maarten zijn een stuk rustiger verlopen dan voorgaande keren.

Hoewel minder mensen gingen stemmen, kwamen de resultaten echter heel traag binnen. De partij National Alliance St Maarten (NA) van de huidige premier Silveria Jacobs heeft tot dan (half drie ‘s nachts) de meeste stemmen gekregen, gevolgd door de United People’s Party (UPP).

Tim van Dijk in gesprek met Jason Rogers, voorzitter van de kiesraad

Opnieuw daalde dus de opkomst, een daling die sinds de verkiezingen in 2014 al scherp inzette. Sindsdien zijn er 10% minder kiezers die naar de stembus gaan. Dit keer is de opkomst namelijk 59%.

Toch blijkt na het sluiten van de stembureau’s om acht uur ‘s avonds dat de uitslag daardoor niet sneller gaat. Tegen half elf komen pas de eerste resultaten binnen. Om half twee ‘s nachts zijn niet eens de helft geteld, acht stembureau’s. En dan ineens om twee uur ‘s nachts komen de resultaten in een spurt, de stemmen van veertien van de twintig stembureau’s zijn dan binnen.

Voorzitter van het stembureau Sundial School Philipsburg, Fay Arndell beaamt dat ‘alles uitzonderlijk goed is gegaan’ overdag. Wat haar wel is opgevallen, is dat er ‘veel meer input kwam van de jonge kiezers’.

Fay Arndell

Bron: NTR/Caribsch Netwerk