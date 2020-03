NTR | ‘Verbijstering’ in Tweede Kamer: Aruba laat ook journalisten arresteren tijdens avondklok

DEN HAAG – SP en GroenLinks zijn ‘verbijsterd’ dat Arubaanse regering ook journalisten laat arresteren tijdens de ingestelde avondklok. De partijen hebben Kamervragen gesteld.

In de strijd tegen het coronavirus, verbiedt de Arubaanse regering inwoners om in de avonduren hun huis te verlaten. Alleen mensen die een cruciaal beroep hebben, mogen wel de straat op. Tot verbijstering in de Tweede Kamer wordt de pers daar niet toe gerekend.

Als gevolg daarvan is journalist Sharina Henriquez van Caribisch Netwerk zondagavond door de politie opgepakt tijdens haar werk. Ook heeft zij een boete van 1.000 gulden (516 euro) gekregen.

‘Geen hulp aan Aruba zonder vrije pers’

SP en GroenLinks zijn ‘verbijsterd’ dat de journalist tijdens haar werk is opgepakt. “Deze crisis mag niet worden misbruikt om journalisten de mond te snoeren”, vindt SP-Kamerlid Ronald van Raak.

“Verschrikkelijk dit”, aldus Kamerlid Nevin Özütok van GroenLinks. “Als parlementsleden zijn wij er om ook de regering te controleren. Veel informatie die we halen, is dankzij de pers. Misschien gebeuren er verkeerde dingen, júist omdat er een avondklok is.”

Wat de SP betreft, komt er geen Nederlandse hulp zolang journalisten niet vrij kunnen werken. “Wij moeten Aruba helpen. Maar als we Aruba helpen, mogen we óók voorwaarden stellen.”

Premier Wever-Croes: ‘Ik reken op jullie steun’

Vrijdag benadrukte premier Wever-Croes tegenover Caribisch Netwerk dat de avondklok ‘nodig is tijdens een zeer serieuze crisis’ en blijft bij haar besluit om ook journalisten te weren. “Er is geen sprake van inperking van persvrijheid.”

“Heb alstublieft begrip, want wij zijn in een onvoorziene crisis wat de ader van onze economie doorsnijdt”, aldus de premier. “Wij vragen aan de pers om enkele uren met ons mee te werken. Ik reken op jullie steun.”

Politie doet zelf verslaggeving van avondklok Volgens het Arubaanse kabinet hoeven journalisten zich geen zorgen te maken: de politie gaat in plaats van de pers verslag doen. “Het Politiekorps Aruba zal verslaggeving doen van alles wat in de avond tussen 20.00 en 03.00 uur gebeurt. En ik zal de pers van informatie voorzien”, aldus premier Wever-Croes.

Kamerleden: ‘Pers is juist nu tijdens crisis cruciaal’

Van Raak (SP) vindt het een verkeerde gang van zaken dat de politieke macht op de stoel van de journalist gaat zitten. “Het is niet aan politici om te bepalen wat nieuws is. Als een journalist verslag wil doen over de handhaving van de avondklok, dan is dat de keuze van de journalist.”

“Dit zijn cruciale momenten voor de pers”, vindt Özütok (GroenLinks). “Als er niet door de pers – als onafhankelijke getuige – wordt geschreven en gerapporteerd over de avondklok, dan weten we niet wat er precies gebeurt.”



Achter de schermen hebben verschillende Kamerleden afgelopen weekend al hun zorgen geuit aan Arubaanse politici. De Arubaanse pers wilde met de premier om tafel en de Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft een brandbrief gestuurd naar Wever-Croes.

Kabinet Aruba wil vandaag niet reageren op arrestatie Het kabinet van Aruba is om een reactie gevraagd op de arrestatie van de journalist, omdat het een direct gevolg is van hun noodmaatregel. Premier Wever-Croes laat via haar woordvoerder maandag weten ‘het te druk te hebben om inhoudelijk te reageren’ en verwijst naar het Openbaar Ministerie.



Journalistiek ‘cruciaal beroep’

Net als SP hoopt ook GroenLinks dat de Arubaanse regering gaat inzien ‘dat deze maatregel voor journalisten echt niet proportioneel is’. “Ik hoop in ieder geval dat de premier van Aruba goed naar deze zaak gaat kijken en dat het hersteld wordt”, aldus Nevin Özütok.

“In een tijd van crisis moet er hele ingrijpende maatregelen genomen worden en ook zorgen dat er veel draagvlak voor is”, zegt Ronald van Raak (SP). “Dat kan alleen maar als er heel veel controle is op al die maatregelen. De journalistiek is een cruciaal beroep.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk